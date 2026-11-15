ROUNDUP: Nach Anschlag auf Rüstungsfirma - Estland schließt Grenze zu Russland

TALLINN (dpa-AFX) - Moskau hat verärgert auf die Pläne der Regierung in Tallinn reagiert, nach einem versuchten Brandanschlag auf das Gebäude eines estnischen Drohnenherstellers die Grenzen zum Nachbarland zu schließen. Russland wolle zunächst die Informationen über die Absichten Estlands, alle Grenzübergänge zu schließen, auf ihre Richtigkeit überprüfen, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Staatsagentur Tass. "Wenn Estland tatsächlich vorhat, alle Grenzübergänge zur Russischen Föderation zu schließen, wäre dies ein weiterer Ausbruch aggressiver und zügelloser Russophobie."

Zuvor hatte Estlands Außenminister Margus Tsahkna nach dem versuchten Angriff auf das Gebäude der Rüstungsfirma Threod Systems auf der Plattform X mitgeteilt: "Nach eindeutigen Beweisen dafür, dass der russische Militärgeheimdienst GRU einen Sabotageangriff auf ein estnisches Unternehmen der Verteidigungsindustrie angeordnet hat, wird Estland ab dem 1. Dezember alle estnisch-russischen Grenzübergänge schließen." Russland müsse erkennen, dass feindliche Handlungen gegen Estland "Konsequenzen nach sich ziehen". Finnland, Lettland und Litauen seien über die Entscheidung Estlands informiert worden.

Nach dem Brandanschlag waren acht Tatverdächtige festgenommen worden. Der Anschlag, bei dem am frühen Samstagmorgen nur geringer Sachschaden entstand, sei von hauseigenen Sicherheitsbeamten unterbunden worden, sagte Generalstaatsanwältin Astrid Asi. Gegen fünf der Beteiligten sei Haftbefehl erlassen worden. Das Unternehmen stellt Aufklärungs- und Kampfdrohnen her, die unter anderem auch an die Ukraine geliefert werden.

Tallinn vermutet GRU hinter dem Anschlag

Estlands Sicherheitsdienstchef Margo Palloson erklärte, nach Erkenntnissen seiner Behörde stecke der russische Militärgeheimdienst GRU hinter dem Anschlag. "Dies war ein weiterer Versuch Russlands, in Estland einen Sabotageakt auszuführen", wurde er von estnischen Medien zitiert. "Nach unserer Einschätzung wäre dem Unternehmen erheblicher Schaden entstanden, wäre der Angriff so verlaufen, wie es die Angreifer geplant hatten."

Regierungschef Kristen Michal hatte zuvor mit Innenminister Igor Taro über eine Schließung der drei Grenzübergänge zu Russland beraten. "Wenn Russland seine hybriden Operationen in Estland fortsetzt und wir wissen, dass russische Geheimdienste Grenzübergänge nutzen, um Menschen zu beeinflussen, müssen wir darauf vorbereitet sein, unsere Risiken zu minimieren", sagte er. "Eine Schließung der Grenze würde die Bedrohung für die estnische Bevölkerung verringern und ein klares Signal senden, dass Angriffe auf die estnische Verteidigungsindustrie und deren Kapazitäten inakzeptabel sind."

Im August war ein Brandanschlag auf den Rüstungshersteller Milrem Robotics in Estland nach Erkenntnissen der Regierung in Tallinn in russischem Auftrag verübt worden. Das Unternehmen entwickelt unbemannte Militärsysteme, die seit 2022 auch in der Ukraine eingesetzt werden.

Zuspruch aus der Ukraine

Die ukrainische Führung erklärte sich solidarisch mit Estland und befürwortete die Reaktion Tallinns. Russland zeige mit diesem Anschlag, wie weit es bereit zu gehen sei, um die Sicherheit Europas zu untergraben und die militärische Unterstützung für die Ukraine zu behindern, schrieb der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha auf X. "Moskau greift zunehmend auf Sabotage und Einschüchterung gegenüber europäischen Ländern zurück, und solche Handlungen dürfen nicht unbeantwortet bleiben."/cha/DP/zb