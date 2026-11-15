ROUNDUP: Sonnenstrom-Produktion vor Rekord - Ringen um neues Gesetz

BERLIN (dpa-AFX) - Der Anteil von Solarenergie an der Nettostromerzeugung in Deutschland steuert auf einen Rekord zu. Erstmals könnten innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 100 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in Berlin unter Berufung auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit.

Bereits zum 27. September lag der Wert demnach bei 90,2 Terawattstunden und damit über dem des Gesamtjahres 2025 mit 90 Terawattstunden. Zu den hohen Werten trugen nach Angaben des Verbands sowohl ungewöhnlich viele Sonnenstunden als auch der weitere Ausbau der Photovoltaik bei. Vor 20 Jahren seien im gesamten Jahr dagegen nur 2,2 Terawattstunden produziert worden.

Der nahende Rekordwert sei ein Meilenstein für die Energiewende, sagte Carsten Körnig, Hauptgeschäftsführer des BSW-Solar. "Die Photovoltaik hat sich von einer Nischentechnologie zu einer tragenden Säule unserer Stromversorgung entwickelt. Davon profitiert die gesamte Gesellschaft: durch günstigeren Strom, weniger Energieimporte und deutlich geringere Klimafolgeschäden."

Erneuerbare Energiequellen wichtig für Stromerzeugung

Eine Strommenge von 100 Terawattstunden ist sehr viel. Eine Terawattstunde sind eine Milliarde Kilowattstunden, in Ziffern: 1.000.000.000. Zum Vergleich: In Hamburg wurden im vergangenen Jahr 10,7 Terawattstunden Strom verbraucht. Haushalte in Deutschland haben oft einen Stromverbrauch von 2.000 bis 4.000 Kilowattstunden.

Erneuerbare Energien werden wichtiger für die Stromerzeugung in Deutschland. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stammten 59,1 Prozent des gesamten inländisch produzierten Stroms im ersten Halbjahr aus erneuerbaren Quellen. Dabei machte Photovoltaik demnach 17,8 Prozent der gesamten Strommenge aus und war die drittwichtigste Energiequelle in der inländischen Stromerzeugung. Davor lagen Windkraft als wichtigster Energieträger und Kohle als zweitwichtigster.

Solarförderung für kleine Anlagen soll bleiben

Bei ihren Verhandlungen über die künftige Förderung erneuerbarer Energien kommen Union und SPD voran. Die Fachpolitiker im Bundestag sind sich nach Darstellung aus der SPD einig über die Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Auf das angestrebte Gesamtpaket zur Energiepolitik haben sich die Koalitionspartner aber noch nicht verständigt. Hauptstreitpunkt bleiben die Regeln für den Anschluss neuer Solar- und Windkraftanlagen.

Die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, schrieb am Freitag in einem dpa vorliegenden internen Brief, nach der fachlichen Einigung über das EEG solle für kleinere Solaranlagen bis 25 Kilowatt Leistung die Einspeisevergütung erhalten bleiben. Die Einspeisevergütung ist ein Betrag, den Betreiber von Ökostromanlagen für den ins öffentliche Stromnetz eingespeisten Strom erhalten.

SPD verkündet "fachliche Einigung" zur EEG-Neufassung

Nach dem Ende Juli vorgestellten Entwurf von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sollten neue kleine Anlagen unter 25 Kilowatt installierter Leistung, vor allem kleine Dach-Photovoltaik, ab 2027 keine dauerhafte Förderung mehr bekommen. Für eine Übergangsphase von drei Jahren sollte es geringere Zahlungen geben, danach sollten Haushalte ihren Strom an Strombörsen vermarkten.

SPD-Fraktionsvize Armand Zorn teilte am Samstag mit, die Energieexperten von SPD- und Unionsfraktion hätten "im Rahmen der Koalitionsverhandlungen eine fachliche Einigung zur EEG-Novelle erzielt". Ziel sei eine Einigung über das gesamte Gesetzespaket, so dass es vom Bundesrat abschließend am 18. Dezember beschlossen werden könne. Unionfraktionsvize Sepp Müller (CDU) machte deutlich, solange keine Verständigung über das Gesamtpaket erzielt sei, "gibt es auch beim EEG keine abschließende Einigung"./mib/DP/jha