Trading-Chance S&P 500: Ist DAS der Trend bis Herbst ´27?

Good to know about: S&P 500

Der US-amerikanische Aktienmarkt, insbesondere veranschaulicht durch den S&P 500, gilt als das wichtigste finanzielle Barometer der globalen Wirtschaft. Seine Zusammensetzung folgt strengen Kriterien und spiegelt in ihrer Gewichtung den technologischen und wirtschaftlichen Wandel der Vereinigten Staaten wider. Dominiert wird das Börsenbarometer gegenwärtig von den elf großen Sektoren des Global Industry Classification Standards, wobei der Bereich der Informationstechnologie mit rund einem Drittel das größte Gewicht einnimmt, gefolgt von Finanzen, zyklischen Konsumgütern, dem Gesundheitswesen und Kommunikationsdiensten. Innerhalb dieser Sektoren konzentriert sich ein erheblicher Teil der Marktkapitalisierung auf wenige absolute Giganten aus den Bereichen Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz, Halbleiter und E-Commerce, was die Gesamtbewegung des Aktienmarktes stark prägt.

Hinsichtlich der Bewertung wird der Zustand des Marktes traditionell über das Kurs-Gewinn-Verhältnis gemessen, welches das Verhältnis zwischen den aktuellen Aktienkursen und den erwirtschafteten Unternehmensgewinnen darstellt. Historisch gesehen bewegte sich diese Kennzahl über Jahrzehnte hinweg in Durchschnittsbereichen zwischen 15 und 20, doch in Phasen extremer Euphorie oder stark einbrechender Gewinne sind historisch außergewöhnliche Höchststände erreicht worden. Während des Höhepunktes der Dotcom-Blase um die Jahrtausendwende sowie in späten Phasen stark getriebener Technologiebooms kletterten die Bewertungen auf bemerkenswerte Niveaus; teils sorgten kurzfristige Gewinneinbrüche in Krisenzeiten sogar rechnerisch für historische Bewertungsspitzen, da die Unternehmensgewinne vorübergehend fast vollständig kollabierten, während die Kurse sich bereits wieder erholten.

Die Geschichte des US-Aktienmarktes ist dabei untrennbar mit drastischen Einbrüchen und harten Korrekturen verbunden, die oft durch Spekulationsblasen, geopolitische Schocks oder geldpolitische Fehltritte ausgelöst wurden. Der historisch größte und verheerendste Bärenmarkt der Nachkriegszeit ereignete sich während der globalen Finanzkrise der Jahre 2007 bis 2009, als das Börsenbarometer von seinem Höchststand bis zum Tiefpunkt um fast 57 Prozent einbrach, ausgelöst durch den Kollaps des US-Hypothekenmarktes und systemische Erschütterungen im Bankensektor. Knapp dahinter rangiert der Dotcom-Crash der Jahre 2000 bis 2002 mit einem Minus von rund 49 Prozent, welcher zugleich als der längste Bärenmarkt in die Geschichte einging, da es über zweieinhalb Jahre dauerte, bis der tiefste Punkt erreicht war. Weitere schmerzhafte historischen Korrekturen umfassen den Ölpreisschock und die Stagflation der Jahre 1973 bis 1974 mit einem Rückgang von etwa 48 Prozent sowie den pandemiebedingten Corona-Crash im Frühjahr 2020, der zwar zu den schnellsten Kurseinbrüchen der Geschichte führte, jedoch dank massiver Notenbankinterventionen auch rasch wieder aufgefangen wurde.

Den entgegengesetzten Pol zu diesen dramatischen Krisen bilden die langfristigen Aufschwungsphasen, die sogenannten Bullenmärkte, in denen die Kurse über Jahre hinweg kontinuierlich steigen. Der längste und gewaltigste Aufwärtstrend der Börsengeschichte erstreckte sich von März 2009 bis Februar 2020 und dauerte über elf Jahre an, angetrieben von einer langanhaltenden Niedrigzinspolitik, kontinuierlichem wirtschaftlichen Wachstum und dem unaufhaltsamen Siegeszug digitaler Technologien. Letztlich verdeutlichen diese Zyklen aus extremen Übertreibungen, tiefen Krisen und langjährigen Erholungen, dass der Aktienmarkt wie ein lebendiger Organismus atmet, dessen fundamentale Muster zwar von Angst und Gier getrieben werden, sich langfristig jedoch stets am realwirtschaftlichen Fortschritt und der Innovationskraft der Unternehmen orientieren.

Zyklen in Wirtschaft und Aktienmarkt

Natur und Mensch unterliegen ständigen Rhythmen, von den Jahreszeiten über den Tag-und-Nacht-Wechsel bis hin zu unserem eigenen Atem. Es überrascht daher kaum, dass auch das wirtschaftliche Geschehen und die Finanzmärkte nicht linear verlaufen, sondern in wellenförmigen Zyklen schwingen. Im Alltag erleben wir solche Rhythmen ganz intuitiv: Im Sommer kaufen Menschen vermehrt Eis, besuchen Freibäder und buchen Urlaube, während im Winter die Nachfrage nach Heizmaterial, wärmender Kleidung und heißem Tee steigt. Diese saisonalen Muster spiegeln sich direkt in den Bilanzen und Kassenbüchern der Unternehmen wider. Multipliziert man diese alltäglichen Schwankungen mit Millionen von Wirtschaftsteilnehmern, weltweiten Investitionen, Kreditvergaben und technologischen Innovationen, entstehen daraus die großen Konjunkturzyklen, die ganze Volkswirtschaften prägen.

Hinter diesen großen wirtschaftlichen Zyklen stecken fundamentale Triebkräfte wie menschliche Psychologie, Zinspolitik und Kapitalströme. Eine Phase des Aufschwungs beginnt meist in einem Umfeld niedriger Zinsen, in dem Kredite günstig sind und Unternehmen sowie Verbraucher investieren. Fabriken werden gebaut, neue Arbeitsplätze entstehen, und die Nachfrage steigt. Mit zunehmendem Wachstum setzt jedoch oft Euphorie ein, die in eine überhitzte Boomphase mündet, in der die Preise steigen und Ressourcen knapp werden. Um einer ausufernden Inflation entgegenzuwirken, greifen Zentralbanken ein und erhöhen die Zinsen, wodurch Kredite teurer werden, Investitionen gebremst werden und die Wirtschaft unweigerlich in eine Abkühlungsphase oder gar Rezession gerät. In dieser Phase reinigt der Markt sich von ineffizienten Strukturen, bis schließlich die Notenbanken wieder mit Zinssenkungen reagieren und der Kreislauf von vorn beginnt.

Der Aktienmarkt ist dabei kein isoliertes Gebilde, sondern funktioniert als hochempfindlicher Spiegel und Vorreiter dieser realwirtschaftlichen Bewegungen. Aktienkurse hängen im Kern von den künftigen Gewinnen der Unternehmen und dem allgemeinen Zinsniveau ab. Weil Börsenteilnehmer stets die Zukunft handeln und nicht nur die Gegenwart, nehmen die großen Aktienmärkte die konjunkturellen Wendepunkte regelmäßig vorweg. Wenn die Wirtschaft noch tief in der Rezession steckt, die Unternehmensgewinne schlecht sind und die Stimmung am Boden liegt, senken die Zentralbanken bereits die Zinsen und die Märkte antizipieren die kommende Erholung, weshalb die Kurse oft deutlich steigen, bevor die Realwirtschaft überhaupt sichtbare Anzeichen von Besserung zeigt. Umgekehrt bricht der Aktienmarkt häufig schon ein, während die Konjunktur noch auf Hochtouren läuft, weil Investoren bereits die künftigen Zinserhöhungen und die damit verbundene Abkühlung einpreisen.

Genau diese zeitliche Verschiebung und die emotionalen Extreme von blinder Gier und panischer Angst erzeugen die zyklischen Muster an den großen Aktienmärkten. Sie bieten Anlegern deshalb eine wertvolle Orientierung, weil sie verdeutlichen, dass Märkte nicht chaotisch, sondern in wiederkehrenden Rhythmen von Übertreibung und Korrektur atmen. Wer diese Muster versteht, lässt sich in stürmischen Phasen weniger von kurzfristigen Nachrichten treiben und erkennt, dass sinkende Kurse und wirtschaftliche Täler oftmals nur die notwendigen Übergangsphasen für den nächsten langfristigen Aufschwung darstellen.

Der große Zyklus im S&P 500

Der Mega-Zyklus im US-Aktienmarkt gründet auf fundamentalen Prozessen aus Wachstum und Zerfall, die auch in den letzten 30 Jahren erstklassiges Timing und eine ausgezeichnete Orientierung für Trader und Investoren brachten. Seit Frühjahr 2022 läuft eine große Zyklus-Welle aufwärts, wie wir sehen können. Diese soll noch bis ins dritte Quartal 2027 andauern, ehe ein scharfer Korrektur- bzw. Crash-Zyklus einsetzt.

Basierend darauf ergibt sich folglich eine Swing-Trading-Chance Long auf den amerikanischen Aktienmarkt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Diese Trading-Chance hat eher längerfristigen Charakter, wie Sie sehen. Das bedeutet aber nicht zwingend, dass man ununterbrochen bis Herbst 2027 investiert sein soll. Wir nutzen unsere Zyklus-Modelle unter anderem als übergeordnete Orientierung, die uns die Haupthandelsrichtung vorgibt. Natürlich kann, sollte zwischenzeitlich ein kräftiger Schub gen Norden erfolgt sein, auch ein Teilgewinn realisiert werden oder ein vorübergehender Ausstieg mit späterem Wiedereinstieg erfolgen. Wir stellen Ihnen nachfolgend ein geeignetes Produkt dafür vor.

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 6831,37 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 7561 Zählern entspricht das einem Hebel von 10,32. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet UN72WE.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 6500 und 7000 Punkte

Open end Turbo Long Optionsschein auf den S&P 500

Basiswert S&P 500 WKN UN72WE ISIN DE000UN72WE1 Basispreis 6831,37 Pkt K.O.-Schwelle 6831,37 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 10,32 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.