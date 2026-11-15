US-Flugverkehr wohl erst am Montag wieder vollständig normal

WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA rechnet US-Verkehrsminister Sean Duffy erst am Montag mit einer vollständigen Normalisierung des Flugverkehrs. Der Betrieb werde sich am Sonntag weiter erholen, wahrscheinlich aber erst am Montag wieder vollständig normal laufen, sagte Duffy verschiedenen US-Sendern. Am Samstag hatte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, eine Normalisierung bis Sonntagabend in Aussicht gestellt.

Am Sonntagvormittag waren nach Angaben des Flugtracking-Portals FlightAware bereits mehr als 1.600 Flüge innerhalb, in die oder aus den USA gestrichen, hinzu kamen mehr als 3.300 Verspätungen. Am Samstag waren fast 6.700 Flüge ausgefallen, am Freitag rund 9.200. Der Flugstopp hatte am Freitag für rund vier Stunden den landesweiten Flugverkehr weitgehend lahmgelegt und zahlreiche Reisende stranden lassen.

Die technischen Probleme seien inzwischen behoben, doch Fluggesellschaften müssten Flugzeuge und Besatzungen wieder an die vorgesehenen Einsatzorte bringen, erklärte Duffy in mehreren Fernsehinterviews. Das benötige Zeit.

Zwei Router werden untersucht

Unterdessen gibt es neue Erkenntnisse zur Ursache der Panne. Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris in El Dorado im Bundesstaat Arkansas waren am Freitag alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt worden. Dabei hatte ein Router das Flugkontrollsystem mit Datenanfragen überlastet. Nach Angaben Duffys traten daraufhin auch an einem bereits Wochen zuvor modernisierten Standort in Amarillo im Bundesstaat Texas Probleme auf.

Beide Router würden nun untersucht. Noch sei unklar, ob fehlerhafte Geräte oder Fehler bei der Installation die Störungen ausgelöst hätten. Die FAA habe bei 69 Routern eine Funktion deaktiviert, mit der Daten an andere Geräte im Netzwerk gesendet werden können. Hinweise auf einen Cyberangriff gebe es weiter nicht. Der betroffene Vertragspartner L3Harris erklärte, die Auswirkungen des Flugstopps sehr ernst zu nehmen.

Trump macht Biden verantwortlich - Duffy beide Parteien

US-Präsident Donald Trump meldete sich am Sonntag erstmals öffentlich zu dem Flugstopp zu Wort und forderte den Kongress auf, weitere Milliarden für die Modernisierung des veralteten Flugkontrollsystems bereitzustellen. Große Teile der Infrastruktur seien bereits 50 Jahre alt - "lächerlich", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Die Modernisierung müsse auf einmal erfolgen und nicht Stück für Stück.

Die Verantwortung für den schlechten Zustand des Systems schob Trump seinem demokratischen Vorgänger Joe Biden zu. Dessen Regierung habe ein ohnehin veraltetes und marodes System noch verschlechtert. Verkehrsminister Duffy zeichnete dagegen ein anderes Bild: Er machte jahrzehntelange Versäumnisse von Regierungen beider Parteien verantwortlich. "Ich kann weder Republikanern noch Demokraten die Schuld geben, denn sie alle tragen sie", sagte er dem Sender NBC.

Sich selbst nahm er dabei weitgehend aus der Verantwortung. Die Panne sei zwar während seiner Amtszeit passiert, er treibe die Modernisierung des Systems aber so schnell voran wie seit Jahrzehnten niemand zuvor. "Ich kann mich nicht für das entschuldigen, was uns hinterlassen wurde", sagte Duffy.

Duffy wirbt für Investitionen von rund 50 Milliarden Dollar in die Modernisierung der Flugsicherung. Der Kongress hatte 12,5 Milliarden Dollar bewilligt. Diese seien aber für bestimmte Anschaffungen vorgesehen, etwa neue Radaranlagen und Funkgeräte, erklärte Duffy. Für eine neue Telekommunikationsinfrastruktur und moderne Software brauche er zusätzliche Mittel./hae/DP/jha