Von wegen langweilig: Allianz und Münchener Rück überzeugen

Das Wichtigste in Kürze Allianz und Münchener Rück haben starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt.

Beide Konzerne profitieren von einer breiten und stabilen Ertragsbasis.

Am Ende zählt an der Börse, wer nachhaltig Werte für Aktionäre schafft.

Zwei Versicherer, zwei starke Quartalsberichte und eine gemeinsame Botschaft: Qualität zahlt sich aus. Während an der Börse über KI-Bewertungen und Technologietrends diskutiert wird, zeigen Allianz und Münchener Rück, wie verlässlich erfolgreiche Geschäftsmodelle sein können.

An der Börse dreht sich derzeit vieles um künstliche Intelligenz. Welche Unternehmen werden die großen Gewinner sein?

Wo drohen Überbewertungen? Und wie nachhaltig ist der Boom eigentlich? Bei all diesen spannenden Fragen geraten Unternehmen leicht aus dem Blick, die seit Jahrzehnten erfolgreich wirtschaften.

Zwei davon haben gerade eindrucksvoll gezeigt, warum sich ein genauer Blick lohnt: Allianz und Münchener Rück. Beide Versicherer haben starke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und ihre Gewinnprognosen für 2026 angehoben.

Das klingt vielleicht wenig spektakulär. Für langfristig orientierte Anleger sind solche Nachrichten aber ausgesprochen interessant.

Allianz: Mehr als nur ein Versicherungskonzern

Die Allianz hat im dritten Quartal operativ die Erwartungen der Analysten um rund zehn Prozent übertroffen. Besonders beeindruckend entwickelte sich die Vermögensverwaltung.

Hier lag das Ergebnis rund 18 Prozent über den Erwartungen. Nettomittelzuflüsse von 47 Milliarden Euro zeigen, wie stark dieses Geschäft aufgestellt ist.

Das ist wichtig, denn die Allianz verdient längst nicht nur mit Versicherungsprämien Geld. Die breite Aufstellung über Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltung sorgt für eine wirklich stabile Ertragsbasis.

Auch deshalb konnte der Konzern das obere Ende seiner operativen Gewinnprognose für 2026 auf rund 18,6 Milliarden Euro anheben. Die strategischen Ziele bis 2027 bleiben gut erreichbar.

Für Aktionäre besonders interessant: Die solide Geschäftsentwicklung schafft die Grundlage für weitere Dividendensteigerungen. Ein hohes einstelliges prozentuales Dividendenwachstum erscheint auch in den kommenden Jahren realistisch.

Münchener Rück: Qualität auch unter schwierigeren Bedingungen

Ein ähnlich überzeugendes Bild liefert die Münchener Rück. Der weltweit führende Rückversicherer hat seine Gewinnprognose bereits im Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro erhöht und diese mit den endgültigen Quartalszahlen bestätigt.

Besonders erfreulich ist das starke Neugeschäft in der Lebens- und Krankenrückversicherung. Hier entstehen Ertragspotenziale, die sich erst in den kommenden Jahren vollständig zeigen dürften.

Auch die Schaden- und Unfallrückversicherung entwickelte sich gut, obwohl der Wettbewerbsdruck zunimmt. Die sogenannte Combined Ratio, also das Verhältnis von Versicherungsaufwendungen zu Versicherungserträgen, soll 2026 unter 80 Prozent liegen. Je niedriger dieser Wert, desto profitabler arbeitet das Versicherungsgeschäft.

Zusammen mit dem Erstversicherer Ergo verfügt die Münchener Rück über mehrere starke Ertragssäulen. Das spricht für eine weiterhin attraktive Ausschüttungspolitik und langfristiges Dividendenwachstum.

Unser Fazit: Qualität braucht keinen Hype

Allianz und Münchener Rück zeigen, was wir unter "Modern Value" verstehen: starke Marktpositionen, verantwortungsvolles Management, solide Bilanzen und attraktive Perspektiven für die Aktionärsrendite. Denn am Ende zählt an der Börse nicht, wer die spannendste Geschichte erzählt. Sondern wer nachhaltig Werte für seine Aktionäre schafft.