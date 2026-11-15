Wochenausblick – Quartalszahlen, Konsumdaten und Fed-Protokoll im Fokus[

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Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick zunächst nach Asien. In Japan wird die vorläufige BIP-Schätzung für das dritte Quartal veröffentlicht, während China mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion für Oktober Einblicke in Konsum und Produktion liefert. In der Eurozone folgt die Industrieproduktion für September, in den USA der Empire-State-Index für November. Auf Unternehmensseite stehen das Geschäftsupdate zum dritten Quartal von Legal & General sowie die Zahlen von Tyson Foods für das vierte Geschäftsquartal auf dem Programm. Damit liefert der Wochenstart Konjunktursignale aus mehreren großen Wirtschaftsregionen.Am Dienstag wird der Terminplan deutlich dichter. In Europa berichten unter anderem Springer Nature, Alstom, Imperial Brands und RTL. In den USA legen Home Depot und Walt Disney ihre Zahlen vor; nach Börsenschluss folgt Nvidia. Beim Halbleiterkonzern dürften vor allem das Rechenzentrumsgeschäft und der Ausblick auf die Nachfrage nach KI-Chips Beachtung finden. Auf der Konjunkturseite stehen die deutschen ZEW-Konjunkturerwartungen sowie die US-Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion im Fokus. Hinzu kommen britische Arbeitsmarktdaten und der Zinsentscheid der ungarischen Zentralbank.In den USA berichtet Target über das dritte Quartal. Konjunkturseitig folgen die britischen Verbraucherpreise sowie die endgültigen Inflationsdaten der Eurozone für Oktober. Aus den USA kommen Baubeginne und Baugenehmigungen hinzu. Am Abend richtet sich der Blick auf das Protokoll der Fed-Sitzung vom 27. und 28. Oktober. Es könnte verdeutlichen, wie die Notenbank Inflations- und Beschäftigungsrisiken gegeneinander abwägt. Zudem beginnt in Shenzhen der zweitägige APEC-Gipfel, bei dem der Handel und die wirtschaftliche Zusammenarbeit im asiatisch-pazifischen Raum im Mittelpunkt stehen.Am Donnerstag setzt Walmart mit seinen Quartalszahlen die Reihe der US-Einzelhandelsberichte fort. Im Blick stehen dabei neben der Nachfrageentwicklung auch Aussagen zum Weihnachtsgeschäft. Rational veranstaltet ihren Kapitalmarkttag. Procter & Gamble lädt zum Investor Day ein. Auf der Konjunkturseite folgen in den USA der Philadelphia-Fed-Index, die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und der Frühindikator. In der Eurozone steht die Bauproduktion auf dem Programm. Hinzu kommt die Pressekonferenz der EZB-Bankenaufsicht zu den Kapitalanforderungen der Banken. Es steht zudem eine Managementveranstaltung von Novartis auf der Agenda.Zum Wochenschluss stehen vor allem Preis- und Stimmungsdaten im Mittelpunkt. In Japan werden die Verbraucherpreise für Oktober veröffentlicht, in Deutschland die Erzeugerpreise. Aus Großbritannien folgen das GfK-Verbrauchervertrauen und die Einzelhandelsumsätze. In der Eurozone wird das vorläufige Verbrauchervertrauen für November erwartet, während in den USA die endgültige Erhebung der Universität Michigan ansteht. Bei letzterer dürften neben der Konsumstimmung auch die Inflationserwartungen Beachtung finden. Auf Unternehmensseite hält Pernod Ricard seine Hauptversammlung ab. Zudem ist beim European Banking Congress in Frankfurt eine Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde vorgesehen.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC