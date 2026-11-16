Raketenstart scheitert – 40 Amazon-Satelliten zerstört

(Reuters) - Der ⁠Start einer Vulcan-Rakete des Raumfahrtunternehmens United Launch Alliance (ULA) ist am Sonntag in Florida gescheitert. Dabei wurden 40 Satelliten für den Internetdienst Leo von Amazon zerstört. Es ist die erste missglückte Mission des Gemeinschaftsunternehmens von Boeing und Lockheed Martin.

Die Rakete versagte rund zehn Minuten nach dem Abheben von der Cape Canaveral Space Force Station. Die Ursache war zunächst unklar. Es sei zu einer Anomalie gekommen, teilte ULA unter Berufung auf Daten des Startleiters mit. Die Satelliten hätten die Umlaufbahn nicht erreicht.

"Jeder ‌Flug liefert Daten, und aus jedem Flug lernen wir etwas", erklärte das Unternehmen. "Da die Anomalie gerade erst aufgetreten ist, liegen uns noch keine genauen Daten dazu vor, was heute passiert ist." Der Fehlstart ist ein Rückschlag für die neue Hauptrakete des seit zwei Jahrzehnten bestehenden Unternehmens.

Drohender Engpass bei US-Raketenstarts

ULA wollte mit ⁠ihr regelmäßig Satelliten für ⁠das wachsende Amazon-Netz ins All bringen. "Jeder Start birgt Risiken, und das gilt besonders für Erstmissionen wie LV-01", teilte Amazon mit. So lautete die Bezeichnung der Mission vom Sonntag. "ULA ist für Amazon ein verlässlicher Partner. Wir gehen davon aus, dass ULA aus dieser Mission lernen und seine langfristigen Pläne für Vulcan umsetzen wird", hieß es weiter.

Der Fehlschlag dürfte eine langwierige technische Untersuchung nach sich ziehen. Die Rakete fiele dann monatelang aus. Dies könnte den Engpass bei Raketenstarts in den USA verschärfen. Dieser geht auf Pannen bei anderen Raketen und Probleme in der gesamten Branche zurück. Hinzu kommt die bevorstehende Ausmusterung der Falcon 9 von ‌SpaceX, der am häufigsten startenden Rakete der Welt. Das Unternehmen nimmt für sie keine Buchungen ‌mehr an.

Vorgeschichte mit Triebwerks- und Booster-Problemen

Es war der fünfte Flug der Vulcan seit ihrer Premiere 2024 und der erste seit neun Monaten. Die Startpause zog sich wegen zweier Untersuchungen in die Länge. Sie betrafen die seitlichen Feststoff-Booster und die BE-4-Haupttriebwerke der Rakete. Die Triebwerke stammen von Blue Origin, dem Raumfahrtunternehmen von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der Zulieferer helfe ULA bei der Suche ⁠nach der Ursache, sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person.

Die Booster wurden wegen Problemen bei den beiden vorangegangenen Vulcan-Flügen überprüft. Dazu zählte eine Mission für die ‌US-Weltraumstreitkräfte (Space Force) im Februar. Beide brachten ihre Nutzlast erfolgreich in die Umlaufbahn. Das ⁠Pentagon hatte die Rakete jedoch noch nicht wieder für Militär- und Geheimdienstsatelliten zugelassen. Die Freigabe hing vom Abschneiden der Rakete bei der Amazon-Mission am Sonntag ab.

Die Rakete New Glenn von Blue Origin explodierte im Mai auf der Startrampe. Auch sie nutzt BE-4-Triebwerke. Die Untersuchung ergab, dass das Triebwerk die Ursache war. Daraufhin habe Blue Origin die an ULA gelieferten Triebwerke für die Vulcan angepasst, teilte ULA der Nachrichtenagentur ‌Reuters im August mit. Ob die BE-4-Triebwerke bei der Panne am Sonntag eine Rolle ⁠spielten, war unklar. Der Fehler trat offenbar nach der Trennung der ⁠beiden Stufen auf. Die Amazon-Satelliten befanden sich in der zweiten Stufe. Die BE-4-Triebwerke treiben dagegen die erste an.

ULA entstand 2006 aus dem Zusammenschluss der Raketenprogramme Delta von Boeing und Atlas von Lockheed Martin. Seitdem waren alle Missionen des Unternehmens erfolgreich. Die Delta- und Atlas-Raketen hatten in den Jahrzehnten vor der Fusion eine Handvoll Fehlschläge erlitten.

Rückschlag für Amazon im Wettbewerb mit SpaceX

Amazon wird damit erneut zurückgeworfen. Der Konzern will mit externen Startanbietern möglichst schnell Satelliten ins All bringen. Viele dieser Anbieter hatten mit Startverboten und Fehlschlägen zu kämpfen. Die Explosion der New Glenn im Mai ereignete sich wenige Tage vor einem geplanten Start mit Leo-Satelliten. Die Raketenpannen bremsen Amazon immer wieder bei dem Versuch, dem Starlink-Netz von SpaceX Konkurrenz zu machen. Starlink umfasst mehr als 11.000 Satelliten und hat weltweit Millionen Kunden.

Der große Vorsprung von SpaceX liegt zum Teil daran, dass das Unternehmen seine Satelliten mit eigenen Raketen startet. Andere Firmen zahlen dagegen Milliarden Dollar ⁠an fremde Dienstleister. Seit 2025 wurden bei 14 Starts 398 Leo-Satelliten ausgesetzt. Das sind rund zwölf Prozent der 3236 Satelliten, die Amazon für eine weltweite Abdeckung benötigt. Der Konzern hatte gehofft, in diesem Jahr einen ersten Internetdienst anbieten zu können.