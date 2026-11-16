Aktien Frankfurt Ausblick: Dax auf hohem Niveau stabil - Nvidia-Zahlen im Fokus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wohl wenig bewegt weiter. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax am Montag 26.766 Punkte, was rund 0,1 Prozent über seinem Freitags-Schlusskurs liegt. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom vergangenen Donnerstag, als der deutsche Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte.

Neben den Themen Ölpreis und Geopolitik bleibt vor allem der Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) für die Anleger maßgeblich. Am Donnerstag steht der Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic auf der Agenda, bereits am Dienstag nach Börsenschluss legt Nvidia Quartalszahlen vor. Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise des Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. An den asiatischen Börsen waren Technologie-Aktien zum Wochenstart spürbar unter Druck.

Es sei gut möglich, dass bis zu den Nvidia-Zahlen eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrsche, kommentierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. So könne ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte für den Dax schwierig werden. Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison aber grundsätzlich optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

Geopolitisch rückt in dieser Woche ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in den Fokus. Abhängig von der Lage im Nahen Osten bleiben die zuletzt zurückgekommenen Ölpreise. Der vor Wochen nach Nahost geschickte dritte US-Flugzeugträger ist Medienberichten zufolge in der Region eingetroffen. Die "USS Theodore Roosevelt" habe am Sonntag das dortige Zuständigkeitsgebiet des US-Regionalkommandos Centcom erreicht, schrieb der für das US-Nachrichtenportal "Axios" berichtende Journalist Barak Ravid auf der Plattform X.

Unternehmensseitig dürfte am Montag Uniper die Blicke auf sich ziehen. Der Energiekonzern lädt zum Kapitalmarkttag, außerdem befassen sich die Anleger mit dem geplanten Wiederverkauf von Uniper durch den Bund. RWE soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Ein Händler wertete dies positiv für RWE, da ein Angebot für Uniper am Markt nicht gut ankomme. Vorbörslich legte die RWE-Aktie auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Freitagsschluss leicht zu.

Für die Anteilsscheine von Evotec ging es vor Börseneröffnung knapp ein halbes Prozent aufwärts. Der Pharma-Wirkstoffforscher erhielt einen neuen Zuschuss in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar (rund 2,6 Mio Euro) von der Gates Foundation. Dieser fördere für weitere drei Jahre den Einsatz humanrelevanter Technologien zur frühzeitigen Sicherheitsbewertung neuer Wirkstoffkandidaten, teilte Evotec mit.

Auch Analystenkommentare könnten die Aktienkurse bewegen. Die britische Investmentbank Barclays stufte Wacker Chemie auf "Overweight" nach oben. Analystin Katie Richards schrieb von niedrigen Markterwartungen an Wacker fürs kommende Jahr. Sie sieht überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU-Unterstützung bei Silikonen. Die Aktie stieg vorbörslich um rund zwei Prozent.

Für Technologie-Aktien zeichnet sich dagegen ein schwacher Wochenstart ab. Der nächste Kursrutsch bei Tech-Werten in Asien belastete hierzulande vor dem Börsenstart unter anderem Chipkonzern Infineon aus dem Dax. Auch andere Titel aus der Halbleiterbranche wie Aixtron , Suss und Siltronic gerieten unter Druck./niw/stk