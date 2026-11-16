Aktien Wien Schluss: ATX startet etwas schwächer in die Woche

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat zum Wochenauftakt etwas nachgegeben. Der österreichische Leitindex ATX schloss am Montag 0,36 Prozent tiefer mit 6.631,09 Punkten. Der ATX Prime verlor 0,38 Prozent auf 3.248,87 Zähler. Auch das europäische Umfeld zeigte sich leicht im Minus.

Dem Handel fehlte es den ganzen Tag über an deutlichen Impulsgebern. Gestützt wurden die Aktienmärkte von fallenden Ölpreisen. Im Gegensatz dazu standen die Techwerte global unter Druck. "Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang beherrscht weiterhin die Schlagzeilen und wirft vor den Quartalszahlen am Dienstag zahlreiche Fragen auf", schrieben die Experten des Börsen- und Analyseportals Index Radar. Analysten warnten vor möglichen Folgen für Lieferantenvereinbarungen und Finanzierungszusagen an andere Unternehmen. "Für Nvidia und Teile der KI-Branche entstehen damit zusätzliche Risiken."

Außerdem arbeiten Verbündete einem Medienbericht zufolge an Plänen für eine Rückkehr Huangs an die Spitze des Chip-Riesen. Huang selbst habe mit Vertrauten über ein mögliches Comeback gesprochen, schrieb die "Financial Times" unter Berufung auf informierte Personen.

Am Wiener Aktienmarkt gab es kaum Meldungen zu Unternehmen. Die Aktien des Halbleiterherstellers AT&S konnten sich dem globalen Trend bei den Techwerten nicht entziehen und verloren am unteren ATX-Ende 5,02 Prozent.

Die Analysten der Erste Group erhöhten ihr Kursziel für die Aktien des Baukonzerns Strabag von 124,00 auf 129,40 Euro. Analyst Michael Marschallinger bestätigte seine Empfehlung "Buy". Die starke Entwicklung im dritten Quartal und das angehobene Rentabilitätsziel stützen nach seiner Ansicht höhere Gewinnschätzungen und eine Anhebung des Kursziels. Zudem bestehe für die Aktien weiterhin ein attraktives Aufwärtspotenzial. Der Strabag-Kurs gab dennoch um 0,56 Prozent auf 106,00 Euro nach.

Die Österreichische Post legte an der ATX-Spitze um 2,02 Prozent zu. Im Prime Market stachen die Aktien von Frequentis mit einem deutlichen Plus von 9 Prozent hervor. Am Freitag hatten die Papiere des Technologieunternehmens noch knapp drei Prozent verloren, am Donnerstag sogar fast vier Prozent.

Die Papiere von Mayr-Melnhof gingen mit einem Minus von 3,39 Prozent aus dem Handel, die von Voestalpine verloren 2,84 Prozent. Für Semperit ging es um 6,76 Prozent und für Kapsch TrafficCom um 4,70 Prozent abwärts./rst/ste/APA/stw