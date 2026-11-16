ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Wacker Chemie auf 'Overweight', Ziel bleibt 99 Euro

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LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie bei unverändertem Kursziel von 99 Euro von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die Preise hielten sich, die Absatzvolumina nähmen ab - dies sei die Erkenntnis aus den Quartalsberichten in der Chemiebranche, schrieb Katie Richards am Freitagabend. Sie setzt daher noch stärker auf die Auswahl von Einzelwerten. Die Markterwartungen an Wacker seien für 2027 eher gering. Dabei sieht sie überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU?Unterstützung bei den Silikonen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 22:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 04:00 / GMT

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