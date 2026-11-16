ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Friedrich Vorwerk auf 115 Euro - 'Buy'

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Thema: Wasserstoff
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Friedrich Vorwerk von 110 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben attestierte dem Pipeline- und Anlagenbauer am Freitag ein weiteres Quartal, in dem solide abgeliefert worden sei. Die starke Bedeutung von Joint Ventures im Projektmix sorge für überproportionales Ergebniswachstum./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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