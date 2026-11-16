ANALYSE-FLASH: DZ Bank senkt Brenntag auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 55 Euro

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Brenntag von 61 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft. "Trotz Ergebniswachstums bleiben Nachfragevisibilität, Beschaffungskosten und Kapitalbindung belastend", schrieb Peter Spengler am Montag in seiner Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Die Risiken für Margen und Mittelzuflüsse überwögen nach seiner Einschätzung die operativen Fortschritte./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 08:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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