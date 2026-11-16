ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Heidelberg-Materials-Ziel auf 282 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 286 auf 282 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Robuste Absatzvolumina in Europa, höhere Preise und ein Vorgeschmack auf die Kostensenkungsmaßnahmen dürften das Vertrauen in die Erwartungen stärken, gerade angesichts niedriger Vergleichswerte im ersten Quartal, schrieb Glynis Johnson am Freitag. Zudem hätten die Heidelberger noch genügend Spielraum für weitere Zukäufe und Aktienrückkäufe, was die Anlagestory zusätzlich attraktiv mache. Die Aktien erschienen auch nach der jüngsten Rally noch nicht teuer./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 13:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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