Angriffe vor Nato-Staaten im Schwarzen Meer nehmen zu

15. Nov (Reuters) - Angriffe ⁠auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer haben vor den Küsten der Nato-Mitglieder Rumänien und Bulgarien stark zugenommen. Im Bereich rumänischer Anlagen kam es zu weiteren Vorfällen, die im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In mehreren Fällen wurden Menschen getötet, zumeist blieb es bei Sachschäden. Eine Übersicht:

FRACHTSCHIFFE

5. Oktober - Das unter der Flagge von St. Kitts ‌und Nevis fahrende Stückgutschiff "Royad Mammadov" wird südlich der rumänischen Stadt Sfantu Gheorghe getroffen. Zwei Besatzungsmitglieder kommen ums Leben.

6. Oktober - Das unter der Flagge Togos fahrende Stückgutschiff "Alfa Watan" sinkt nach einem Drohnentreffer vor der ⁠Stadt Bjala in ⁠der bulgarischen Wirtschaftszone. Zwölf Seeleute werden vermisst.

6. Oktober - Das unter der Flagge Palaus fahrende Stückgutschiff "Able" wird bei demselben Angriff getroffen.

13. Oktober - Der in ukrainischem Besitz befindliche und unter maltesischer Flagge fahrende Frachter "Chelsea 3" wird vor Bulgarien von drei Drohnen getroffen und beschädigt.

13. Oktober - Das unter der Flagge von Guinea-Bissau fahrende Frachtschiff "HS Dignity" sinkt vor dem bulgarischen Dorf Krapez nahe der rumänischen Grenze. Elf der 16 Besatzungsmitglieder werden vermisst.

14. Oktober - Der ‌unter der Flagge der Komoren fahrende Chemie- und Öltanker "Yara J" wird ‌in rumänischen Hoheitsgewässern südöstlich von Sulina von einer Drohne getroffen.

15. Oktober - Der unter der Flagge San Marinos fahrende Tanker "Wine Trader" wird südöstlich des Sulina-Kanals getroffen, der die Donau mit dem Schwarzen Meer verbindet. Sieben Besatzungsmitglieder werden vermisst.

23. Oktober - Der ⁠unter der Flagge der Komoren fahrende Erz- und Ölfrachter "Khoryv" sinkt vor dem rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta.

28. Oktober - Das in ‌griechischem Besitz befindliche und unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff "Contship ⁠Jet" wird in der ausschließlichen Wirtschaftszone Bulgariens von drei Marinedrohnen getroffen und sinkt.

13. November - Das unter der Flagge Palaus fahrende Stückgutschiff "Larissa 1" wird auf der Fahrt zum Sulina-Kanal getroffen.

14. November - Der unter griechischer Flagge fahrende Öl- und Chemietanker "Evia Petrol V" wird in rumänischen Hoheitsgewässern südöstlich des Sulina-Kanals ‌von einer Drohne getroffen. Die Besatzung löscht das Feuer.

14. November - ⁠Der unter der Flagge von St. Kitts ⁠und Nevis fahrende Massengutfrachter "Marsol" wird südöstlich des Sulina-Kanals getroffen.

14. November - Der unter der Flagge von St. Kitts und Nevis fahrende Tanker "Ali Najafov" wird nahe dem Sulina-Kanal getroffen.

HAFEN VON CONSTANTA UND NEPTUN DEEP

5. Juni - Eine Marinedrohne detoniert im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta in der Nähe eines Ölterminals. Die Ukraine erklärt, die Drohne gehöre ihr und sie habe aufgrund russischer Störsender die Kontrolle über das Gerät verloren.

11. August - Rumänische Armeetaucher zerstören in der ausschließlichen Wirtschaftszone des Landes nahe dem Gasprojekt Neptun Deep zwei Drohnen vom Typ Gerbera. Neptun Deep gehört einer Tochter des österreichischen OMV-Konzerns und der rumänischen Romgaz. Das Projekt soll Rumänien zum größten ⁠Gasproduzenten der Europäischen Union machen.

26. August - Eine Marinedrohne wird nahe Neptun Deep gesichtet. Rumänien entsendet F-16-Kampfflugzeuge, um die Drohne zu zerstören.

(Zusammengestellt von Luiza Ilie und Tom BalmforthRedigiert von Alexander RatzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)