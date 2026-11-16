Anleger nervös - Warten auf Nvidia-Zahlen und Anthropic-IPO

Frankfurt, 16. Nov (Reuters) - ⁠Vor den Quartalszahlen von Nvidia am Dienstag und dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag zeigen sich die Anleger nervös. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten am Montag gegen Mittag jeweils leicht im Minus bei 26.723 und 6376 Punkten. Auch die Futures für die wichtigsten US-Indizes notierten schwächer.

Im Mittelpunkt bei den Geschäftszahlen des US-Chipriesen Nvidia steht laut Experten die Frage, ob die neue Führung an ‌der zuversichtlichen Prognose für das kommende Jahr festhält. Der Börsenwert des Konzerns sank LSEG-Daten zufolge von rund 5,8 Billionen Dollar Anfang Oktober auf 3,9 Billionen Dollar am Freitag. Nach dem Ausscheiden von Konzernchef Jensen Huang trennten sich die ⁠Anleger in Scharen ⁠von der Aktie. "Nvidia mag morgen erneut die Erwartungen weit übertreffen und die Prognose anheben", sagte Chris Weston, Chefanalyst beim Broker Pepperstone. "Die Anleger versuchen jedoch zunehmend, den Wert des Unternehmens in den Geschäftsjahren 2028 und 2029 abzuschätzen - möglicherweise ohne denjenigen, der ihm seinen Wettbewerbsvorteil verschafft hat."

Die Aktien des KI-Entwicklers Anthropic sollen zwei Tage nach den Nvidia-Zahlen erstmals gehandelt werden. Der Börsengang stoße bei institutionellen Investoren auf mehr Interesse als der von SpaceX, sagten mit der Sache vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

ZINSSORGEN ‌TREIBEN ANLEGER WEITER UM

Über all diesen Entwicklungen schwebe zudem das Zinsthema in den ‌USA, sagte CMC-Markets-Chefanalyst Andreas Lipkow. Die jüngsten Inflationsdaten hätten die Hoffnungen auf eine baldige Lockerung der Geldpolitik deutlich gedämpft. Zugleich bleibe die Lage im Nahen Osten angespannt. Damit wachse die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger halte als gedacht und die US-Notenbank Fed ihre ⁠restriktive Geldpolitik fortsetzen müsse. "Umso größere Aufmerksamkeit dürfte heute Abend die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh erhalten", sagte Lipkow. Warsh wird ‌am Abend auf einer Konferenz der regionalen Notenbank von San Francisco ⁠sprechen.

Die Zinssorgen der Anleger drückten den Goldpreis erneut nach unten. Das gelbe Edelmetall verbilligte sich am Montag um bis zu 1,2 Prozent auf rund 3832 Dollar je Feinunze. Das war der tiefste Stand seit mehr als einem Jahr. "Gold schwimmt immer noch gegen den Strom eines stärkeren Dollars, erhöhter Renditen von US-Staatsanleihen und der ‌Erwartung der Anleger, dass die Fed im Dezember die Zinsen anhebt", ⁠sagte Tim Waterer, Chefanalyst bei KCM Trade. Höhere Zinsen ⁠schmälern die Attraktivität zinsloser Anlagen wie Gold.

NOVO NORDISK IM AUFWIND

Bei den Einzelwerten litten Bergbauwerte unter fallenden Metallpreisen. Anleger schichteten zugleich in Branchen um, die von niedrigeren Energiepreisen profitieren und weniger vom Investitionsboom rund um KI abhängen. So legte Novo Nordisk um rund drei Prozent zu und führte die Gewinne im Gesundheitssektor an. Der dänische Pharmakonzern hatte am Wochenende neue Studienergebnisse zu seinem Abnehmmittel CagriSema vorgelegt. Das Präparat befindet sich noch in der Erprobung. Patienten, die früh darauf ansprachen, verloren im Schnitt 25 Prozent ihres Gewichts, wie das Unternehmen mitteilte.

Gefragt waren zudem Konsumwerte, die in diesem Jahr unter hohen Energiekosten gelitten hatten. Außerdem legten einige Luxustitel zu. Chipaktien belasteten die Börsen am stärksten. Verluste im Technologiesektor wurden ⁠teilweise durch Gewinne bei Softwarewerten ausgeglichen. Diese waren im Jahresverlauf stark unter Druck geraten, als Anleger verstärkt in KI-Werte investierten.

(Bericht von Sanne Schimanski. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)