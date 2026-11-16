APA ots news: INDUSTRIESTRATEGIE 2035: RICHTIGE THEMEN, ABER VERANT-...

dpa-AFX · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

APA ots news: INDUSTRIESTRATEGIE 2035: RICHTIGE THEMEN, ABER VERANT-WORTUNGEN KLÄREN UND PRIORITÄTEN SETZEN

Produktivitätsrat legt erstes Monitoring vor: Umsetzung  
überwiegend gut vorbereitet, ressortübergreifende Steuerung 
und Erfolgskriterien nachschärfen 

Wien (APA-ots) - Die Industriestrategie Österreich 2035 greift die  
zentralen 
Herausforderungen des Industriestandorts auf. Das erste Monitoring 
des Produktivitätsrates zeigt zugleich, wo nachzuschärfen ist: Zum 
Stichtag 30. Juni 2026 fehlte bei der Hälfte der 
ressortübergreifenden Maßnahmen eine eindeutige Gesamtverantwortung. 
Für die Schlüsseltechnologien waren konkrete Schwerpunkte noch 
festzulegen, und nur rund jede fünfte Maßnahme verfügte über 
bezifferte Erfolgskriterien. Daraus leitet der Rat drei Prioritäten 
für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027 
ab: Verantwortungen klären, strategische Schwerpunkte konkretisieren 
und Erfolg überprüfbar machen. 

Die Bundesregierung hat die Strategie im Jänner 2026 beschlossen. 
Sie umfasst sechs strategische Ziele, Schlüsselindikatoren und 117 
Maßnahmen in acht Handlungsfeldern. Auf Ersuchen der Bundesregierung 
begleitet der Produktivitätsrat die Umsetzung unabhängig und legt 
jährlich einen Monitoringbericht vor. Das Monitoring beruht auf zwei 
Säulen. Das Wettbewerbsfähigkeitsradar wertet die 
Schlüsselindikatoren der Strategie aus und zeigt, wie sich der 
Standort gegenüber den Zielen entwickelt. Das Maßnahmenmonitoring, 
eine Initiative des Rates, erhebt in einer Befragung der zwölf mit 
der Umsetzung befassten Ressorts den Stand der Maßnahmen. Für 113 der 
117 Maßnahmen liegen Angaben zum Stichtag 30. Juni 2026 vor. 

Im Zentrum der Strategie steht die Leitinitiative zu neun 
Schlüsseltechnologiefeldern, flankiert von Handlungsfeldern zu 
Forschung und Innovation, Energie, Fachkräften, Kreislaufwirtschaft, 
Infrastruktur, Europa sowie Entbürokratisierung und Finanzierung. 
Damit setzt die Strategie die richtigen Akzente. Das Radar zeigt 
allerdings: Nahezu alle Ziele zur wirtschaftlichen Dynamik verlangen 
eine deutliche Beschleunigung oder eine Trendumkehr. Drei Beispiele: 
Der Index der Industrieproduktion stieg seit 2015 um durchschnittlich 
2,3 Punkte pro Jahr. Für einen Platz unter den zehn OECD-Ländern mit 
dem stärksten Zuwachs müsste er bis 2035 um rund 3,5 Punkte pro Jahr 
zulegen. Die Arbeitsproduktivität in der Herstellung von Waren stieg 
seit 2015 um 1,2 Prozent pro Jahr, angestrebt sind mindestens 3 
Prozent. Der Anteil innovationsaktiver Unternehmen liegt unter dem 
Niveau von 2018; für die EU-Spitzengruppe müsste er jährlich um 0,5 
bis 0,7 Prozentpunkte steigen. Über die Wirkung einzelner Maßnahmen 
geben diese Indikatoren allerdings keine Auskunft, zumal sie auch von 
konjunkturellen Schwankungen und anderen Entwicklungen beeinflusst 
wer-den. Gerade jene Kennzahlen, die Auswirkungen der Strategie am 
ehesten abbilden könnten, die Investitionen und die Wertschöpfung in 
den Schlüsseltechnologiebereichen sowie die Deckung des 
Fachkräftebedarfs, sind jedoch noch nicht messbar, weil die 
entsprechenden Datengrundlagen erst geschaffen werden müssen. 

Mit ihren Zielen und Schlüsselindikatoren gibt die 
Industriestrategie eine anspruchsvolle Entwicklungsperspektive bis 
2035 vor. Erreichbar ist sie nur über eine Kette sich gegenseitig 
verstärkender Verbesserungen: die raschere Umsetzung von Forschung in 
marktfähige Neuerungen und wachsende Unternehmen, ein kostengünstiges 
und resilientes Energiesystem, bessere Investitionsbedingungen und 
eine engere Verzahnung mit der europäischen Industriepolitik. Gerade 
weil die Ziele so ambitioniert sind, muss die Strategie laufend 
weiterentwickelt werden. Ein erheblicher Teil der Maßnahmen führt 
bestehende Programme fort, und bei vielen ist noch nicht festgelegt, 
welchen Beitrag sie zu den Zielen leisten sollen. Entscheidend ist 
daher weniger die Zahl der Maßnahmen und ihre rasche Umsetzung als 
ihre Ausrichtung. Bis 2035 sind sie schrittweise zu schärfen, zu 
bündeln und dort zu ergänzen, wo sich zeigt, dass sie für die 
angestrebte Trendumkehr nicht ausreichen. 

Im internationalen Vergleich fällt die starke 
Zuschussorientierung der Strategie auf: Zuschüsse machen rund 70 
Prozent der budgetwirksamen Maßnahmen aus und bündeln etwa zwei 
Drittel des erfassten Budgetvolumens. In den Vergleichsländern 
spielen Darlehen, Garantien und steuerliche Förderungen eine größere 
Rolle. Inhaltlich setzt die österreichische Strategie stärkere 
Schwerpunkte bei Forschung und Entwicklung, ökologischer 
Transformation und Digitalisierung, während sektorale und regionale 
Ziele weniger Gewicht haben. Grundlage des Vergleichs ist die OECD- 
Datenbank "Quantifying Industrial Strategies" (QuIS). 

Das Maßnahmenmonitoring prüft ergänzend, ob die Voraussetzungen 
für eine verlässliche Umsetzung gegeben sind, etwa die budgetäre 
Verankerung, festgelegte Erfolgskriterien, der Koordinationsaufwand 
zwischen den Ressorts und gemeldete Verzögerungen. Diese 
administrative Reife war bei 83 der 105 bewertbaren Maßnahmen 
gegeben. Dieses Bild prägen vor allem die 52 Maßnahmen, die sich 
bereits in Umsetzung befinden. Deutlich schmäler ist die Grundlage, 
um Erfolg zu messen. Nur 23 von 108 Maßnahmen hatten bezifferte 
Erfolgskriterien, und selbst unter den 50 laufenden Maßnahmen mit 
entsprechender Angabe fehlten sie bei 31. Wie die einzelnen Maßnahmen 
zu den übergeordneten Zielen der Strategie beitragen sollen, ist 
bislang nicht systematisch dokumentiert. Eine Evaluierung war nur für 
19 Maßnahmen in Vorbereitung, für 42 war keine vorgesehen, darunter 
für 18, die bereits laufen oder schon abgeschlossen sind. Für 20 
Maßnahmen schätzte zudem zumindest eines der beteiligten Ressorts 
ein, dass die unterstützten Vorhaben möglicherweise auch ohne die 
Maßnahme umgesetzt worden wären. Das ist kein Nachweis, aber ein Hin- 
weis auf Mitnahmeeffekte, der Anlass zur Überprüfung geben sollte. 

Aus den kritischeren Befunden leitet der Rat drei Schwerpunkte 
für die Arbeit der neu geschaffenen Task Force Industrie im Jahr 2027 
ab. 

- Verantwortungen klären: Für jede der 54 ressortübergreifenden 
Maßnahmen sollten die beteiligten Ressorts eine koordinierende Stelle 
festlegen. Für 27 war das zum Stichtag nicht der Fall. Ob sich 
Maßnahmen verstärken oder behindern, ist bisher kaum erfasst; 
strategische Komplementaritäten und Zielkonflikte sind zu klären. 

- Strategische Schwerpunkte konkretisieren: Die Maßnahmen sind auf 
gemeinsame Prioritäten aus-zurichten und in Roadmaps mit 
Zwischenzielen, Zuständigkeiten, Meilensteinen und den passenden 
europäischen Instrumenten zu verbinden, beginnend bei Energie, 
Industrietransformation und Schlüsseltechnologien. 

- Erfolg überprüfbar machen: Für jede Maßnahme sind der erwartete 
Beitrag zu den Strategiezielen und messbare Erfolgskriterien 
festzulegen und Evaluierungen frühzeitig vorzubereiten. 

Der Bericht ist ab Montag, 16.11.2026, 10 Uhr, auf der Webseite 
des Produktivitätsrates abrufbar: 

Erster Bericht des Produktivitätsrates an die Task Force 
Industrie 

Hintergrundbericht zum ersten Bericht des Produktivitätsrates 

Rückfragehinweis: 
   Produktivitätsrat 
   Dr. Andreas Reinstaller 
   Telefon: +43(0)676 6672574 
   E-Mail: andreas.reinstaller@produktivitaetsrat.at 
   Website: https://www.produktivitaetsrat.at/ 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0051    2026-11-16/10:01
Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
APA

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen