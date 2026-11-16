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Thema: Erneuerbare Energien
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APA ots news: Kommunalkredit, OeKB und ERG naat unterstreichen Potenzial starker Finanzierungspartnerschaften

Finanzierung über EUR 64 Mio. zeigt, wie spezialisierte Banken  
und Exportkreditgarantien österreichischen Unternehmen Zugang 
zu internationalen Infrastrukturprojekten erleichtern. 

Wien, 16.11.2026 (APA-ots) - Eine Finanzierungspartnerschaft zwischen der  
Kommunalkredit Austria 
AG ("Kommunalkredit"), der Oesterreichischen Kontrollbank AG ("OeKB") 
und dem türkischen Infrastrukturkonzern ERG naat Ticaret ve Sanayi 
A.. ("ERG naat") zeigt, wie spezialisierte Bankenfinanzierungen 
und Exportkreditabsicherungen neue internationale 
Geschäftsmöglichkeiten für österreichische Unternehmen eröffnen 
können. 

Die drei Partner haben erfolgreich eine durch die OeKB 
abgesicherte Shopping-Line-Finanzierung in Höhe von EUR 64 Mio. 
abgeschlossen. Damit finanziert ERG naat die Beschaffung 
österreichischer Anlagen, Technologien und Dienstleistungen für 
Schienen-, Straßen- und weitere Infrastrukturprojekte in der Türkei, 
Mitteleuropa, Lateinamerika und Afrika. Zu den im Rahmen der 
geplanten Beschaffungen vorgesehenen österreichischen Herstellern 
zählen Plasser & Theurer, Liebherr und Palfinger. 

Kommunalkredit fungierte bei der fünfjährigen Finanzierung als 
strukturierende Bank, Sole Mandated Lead Arranger und Kreditgeber. 
Die OeKB stellt im Rahmen ihres Shopping-Line-Programms 
Exportkreditgarantien und Refinanzierungsmittel bereit. Das 
Finanzierungsmodell ermöglicht es ERG naat, Waren und 
Dienstleistungen mehrerer österreichischer Lieferanten über einen 
einzigen Finanzierungsrahmen zu beziehen. Dabei können sowohl 
förderfähige bereits erfolgte Beschaffungen als auch künftige 
Lieferungen berücksichtigt werden. Dies verschafft ERG naat 
operative Flexibilität und erleichtert österreichischen Exporteuren 
die Teilnahme an internationalen Infrastrukturprojekten. Die OeKB 
deckt 100 % des politischen und 95 % des wirtschaftlichen Risikos ab. 
Die Refinanzierung durch die OeKB ist auf das Auszahlungs- und 
Rückzahlungsprofil der Finanzierung abgestimmt. 

Die Transaktion verdeutlicht, wie die Zusammenarbeit 
spezialisierter Finanzierungsinstitute, Exportkreditagenturen und 
internationaler Infrastrukturentwickler grenzüberschreitende 
Geschäfte ermöglicht. Zugleich bietet die Finanzierungsstruktur ein 
Modell, das sich auf künftige Beschaffungsprogramme in 
unterschiedlichen Projekten und Märkten übertragen lässt. 

Als Spezialbank für Infrastruktur- und Energiefinanzierungen 
verbindet Kommunalkredit fundierte Branchenexpertise mit 
maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für komplexe Transaktionen. 
Über ihren paneuropäischen Kernmarkt hinaus hat die Bank 
Infrastrukturprojekte in der Türkei finanziert und in den vergangenen 
fünf Jahren Transaktionen unter Einbindung von Exportkreditagenturen 
und multilateralen Finanzierungsinstitutionen in Europa, dem Nahen 
Osten und Afrika begleitet. 

"Bei Kommunalkredit entwickeln wir maßgeschneiderte 
Finanzierungslösungen, die das Wachstum unserer Kunden unterstützen 
und den internationalen Handel fördern. Wir freuen uns, gemeinsam mit 
ERG naat und der OeKB diese Finanzierung umgesetzt zu haben. Sie 
unterstützt die internationale Expansion von ERG und bringt zugleich 
österreichische Technologie und Expertise in Infrastrukturprojekte 
weltweit ein", sagt Maxime Pirson, Senior Transactor, Structured 
Export Finance bei Kommunalkredit . 

Auf Basis staatlicher Exportgarantien des Bundesministeriums für 
Finanzen (BMF) und Finanzierungsprogrammen unterstützt die OeKB 
österreichische Unternehmen beim Zugang zu internationalen Märkten 
und ermöglicht ausländischen Abnehmern den Bezug österreichischer 
Waren und Dienstleistungen. Das Shopping-Line-Programm bündelt 
Einkäufe bei mehreren österreichischen Lieferanten unter einem 
Finanzierungsrahmen und erleichtert damit die Beteiligung 
österreichischer Exporteure an internationalen Projekten. 

"Wir haben unsere Shopping Lines 2023 eingeführt, um 
Wachstumsmärkte zu erschließen. Indem wir Technologieimporte aus 
Österreich in einem einzigen Kreditvertrag bündeln, bieten wir eine 
rasche und einfache Struktur, Flexibilität und einen geringeren 
Dokumentationsaufwand. Seit ihrer Einführung stoßen unsere Shopping 
Lines auf außerordentlich großes Interesse. Das bestätigt die hohe 
Nachfrage von Banken, Unternehmen und EPC-Auftragnehmern nach 
innovativen, flexiblen Finanzierungslösungen - und selbstverständlich 
nach österreichischer Technologie und Expertise. Die 
Finanzierungspartnerschaft mit Kommunalkredit und ERG naat ist ein 
hervorragendes Beispiel dafür, wie innovative Finanzierungslösungen 
österreichischen Exporteuren neue Chancen eröffnen können", so Markus 
Hoskovec, Geschäftsführer Exportgarantien & Internationale 
Finanzierung der OeKB . 

ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG-Gruppe 
und verfügt über mehr als fünf Jahrzehnte Erfahrung mit großen 
Verkehrs- und Infrastrukturprojekten. Aufbauend auf einer 
langjährigen Zusammenarbeit mit österreichischen Exporteuren, 
insbesondere im Schienenverkehr, verfolgt die Gruppe weitere 
Infrastrukturvorhaben in der Türkei und auf internationalen Märkten. 
Die neue Finanzierung bietet ERG naat eine langfristige 
Finanzierung in Euro und mehr Flexibilität bei der Steuerung des 
Beschaffungsbedarfs im internationalen Projektportfolio. 

"Die Beschaffung für unsere Projekte erfolgt schrittweise 
entsprechend dem jeweiligen Projektfortschritt und nicht im Rahmen 
einer einzigen Transaktion. Da die Shopping Line zu Beginn nicht an 
einen bestimmten Vertrag gebunden ist, können wir bei Bedarf Mittel 
für verschiedene Projekte und österreichische Lieferanten abrufen. 
Dank der Garantie und Refinanzierung durch die OeKB bietet die 
Finanzierung zudem wettbewerbsfähige Konditionen für unser 
internationales Portfolio. Dadurch werden österreichische Anlagen und 
Dienstleistungen in allen Märkten, in denen wir tätig sind - von der 
Türkei bis nach Lateinamerika und Afrika -, leichter zugänglich. Wir 
danken Kommunalkredit und der OeKB für ihr Engagement in dieser 
Partnerschaft", erläutert Arzu Tören, Global Head of ECAs and Blended 
Finance bei ERG International UK . 

Zwtl.: Über ERG naat 

ERG naat ist die zentrale operative Gesellschaft der ERG- 
Gruppe, eines führenden türkischen Infrastrukturkonzerns mit mehr als 
50 Jahren Erfahrung im Verkehrs- und Infrastruktursektor. Die 
Geschäftstätigkeit umfasst Planung, Beschaffung und Bau, Entwicklung 
von Konzessionsprojekten sowie Investitionen und Betrieb. Die ERG- 
Gruppe war an mehreren internationalen Projekten beteiligt, die von 
Exportkreditagenturen und multilateralen Finanzierungsinstitutionen 
unterstützt wurden. www.erg-int.co.uk 

Zwtl.: Über die OeKB Gruppe 

Die Unternehmen der OeKB Gruppe mit ihren mehr als 500 
Mitarbeitenden erbringen wesentliche und relevante Services für die 
österreichische Exportwirtschaft, den Kapitalmarkt und die 
Tourismuswirtschaft, bieten Dienstleistungen für den Energiemarkt und 
sind Teil der österreichischen Entwicklungsfinanzierung. All ihre 
Aktivitäten haben einen deutlichen volkswirtschaftlichen Nutzen, 
stärken den Standort Österreich und unterstützen Österreichs 
Wirtschaft im globalen Wettbewerb. Die OeKB handelt 
wettbewerbsneutral, sektorenübergreifend und nachhaltig 
verantwortungsbewusst. 

Zwtl.: Über Kommunalkredit 

Kommunalkredit ist eine paneuropäische Infrastruktur- und 
Energiebank mit einer starken Präsenz in Zentral- und Osteuropa. In 
den Kernsektoren Energie & Umwelt, Kommunikation & Digitalisierung, 
Transport sowie Soziale Infrastruktur ermöglicht die Bank essenzielle 
Infrastrukturprojekte für die Gemeinschaft. So stärkt sie die 
Resilienz Europas, unterstützt nachhaltiges Wachstum und treibt die 
grüne sowie industrielle Transformation voran. Kommunalkredit ist auf 
komplexe Mid-Market-Transaktionen spezialisiert und verbindet 
Beratung, Finanzierung, Distribution und Investment zu integrierten 
Finanzierungslösungen, die über klassische Kreditansätze hinausgehen. 
Seit 2020 hat Kommunalkredit Infrastruktur- und Energiefinanzierungen 
in Höhe von EUR 12,5 Mrd. ermöglicht. Mehrheitseigentümer der Bank 
ist Altor, eine europäische Private-Equity-Gesellschaft mit Fokus auf 
Innovation und die grüne Transformation, die seit ihrer Gründung mehr 
als EUR 12 Mrd. an Kapital eingeworben hat. www.kommunalkredit.at | 
LinkedIn 

Rückfragehinweis: 
   Marcus Mayer 
   Kommunalkredit Austria AG 
   Corporate Communication & Marketing 
   M +43 664 8031631 593 
   E communication@kommunalkredit.at 
    
   Kuzey Yosmaoglu | VP-ECA & Blended Finance 
   ERG INTERNATIONAL UK LTD 
   M +44 75 5161 8799 
   E kyosmaoglu@erg-int.co.uk 

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER 
INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** 

OTS0120    2026-11-16/13:32
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