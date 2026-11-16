Bahn stellt unterirdische Station unter Frankfurter Hauptbahnhof vor

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Pläne der Deutschen Bahn für den neuen Fernbahntunnel unter Frankfurt werden immer konkreter. Am Montag präsentierte das bundeseigene Unternehmen ein Gestaltungskonzept für die neue Station unterhalb des Frankfurter Hauptbahnhofs. Dort sollen künftig die Fernzüge ankommen und abfahren. Die bisherigen oberirdischen Gleise sollen vom Regionalverkehr genutzt werden.

Angestrebt werde eine Station, die gute Orientierung und eine hohe Aufenthaltsqualität bietet, teilte die zuständige Bahntochter InfraGo mit Der Architekten-Entwurf sieht unter anderem eine angeschrägte, wie gefaltet wirkende Deckenkonstruktion mit integrierter Beleuchtung vor.

Entscheidung über Lage der neuen Station 2027

Die unterirdische Station, an der vier Züge gleichzeitig halten können, solle großzügig und übersichtlich sowie hell und einladend wirken, hieß es. Wo genau sie entstehe, werde bis Mai 2027 festgelegt. An dieser Entscheidung hängt auch die Frage, wie stark der Hauptbahnhof und die angrenzenden Flächen von den Bauarbeiten beeinträchtigt werden.

Wo der Tunnel entlanglaufen soll, wurde bereits größtenteils festgelegt. Am Montag wurde die aus Sicht der Planer günstigste Variante für die Anbindung an die vorhandenen oberirdischen Gleise im Osten Frankfurts Richtung Hanau und Fulda vorgestellt.

Offene Baugruben nahe des Mains und Richtung Offenbach

Größere offene Baugruben würden dabei auf dem Mainwasen südlich des Mains entstehen. Dasselbe gilt für einen Abschnitt im Süden von Offenbach-Kaiserlei. Mindestens alle 500 Meter müsse zudem ein Notausgang gebaut werden, was ebenfalls eine Baugrube erfordere. Zu Details liefen Gespräche mit den Städten Frankfurt und Offenbach.

Geplant ist ein rund acht Kilometer langer Tunnel. Der Baubeginn ist nach bisheriger Planung für die 2030er Jahre vorgesehen, die Bauzeit soll bei zehn Jahren liegen. Die letzte Kostenschätzung stammt aus dem Jahr 2018 und beläuft sich auf 3,6 Milliarden Euro. Die Summe muss um die seitdem gestiegenen Kosten ergänzt werden.

Der Frankfurter Hauptbahnhof, ein Kopfbahnhof, sorgt immer wieder für Verspätungen, die sich bundesweit im Zugverkehr auswirken. Der Fernbahntunnel soll hier Abhilfe schaffen./isa/DP/he