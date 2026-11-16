Besatzungsbehörden: Ukraine hat Krimbrücke attackiert

dpa-AFX · Uhr
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SIMFEROPOL (dpa-AFX) - Die Ukraine hat nach Angaben der von Moskau eingesetzten Besatzungsbehörden die Brücke zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim attackiert. Der Verkehr auf der Brücke werde voraussichtlich bis zur Mittagszeit eingeschränkt sein, teilte der von Moskau eingesetzte Statthalter Sergej Aksjonow bei Telegram mit. Zur Beseitigung der Folgen seien alle nötigen Dienste im Einsatz und in Kertsch sei ein operativer Stab eingerichtet worden, schrieb Aksjonow. Weitere Details nannte er zunächst nicht. Der Verkehr auf der Krimbrücke wird wegen der Gefahr von Angriffen immer wieder eingeschränkt. Russland hatte sie 2018 fertiggestellt, vier Jahre nach der Annexion der Halbinsel. Die Ukraine verteidigt sich mit westlicher Hilfe seit mehr als viereinhalb Jahren gegen eine großangelegte russische Invasion./ksr/DP/zb

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