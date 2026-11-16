Das Wichtigste in Kürze +++ Dieses Angebot ist ausgelaufen +++

BISON* schenkt Neukunden 200 Gratis-Trades für Aktien und ETFs: 100 im Oktober und 100 im November.

Voraussetzung ist die erstmalige Verifizierung für den Wertpapierhandel zwischen dem 15.10. und dem 15.11.2026.

Danach kostet jeder Kauf oder Verkauf 1,99 €, egal wie groß die Order ist.

Es gibt keine Depotgebühr. Zur Auswahl stehen mehr als 2.500 Aktien und ETFs.

200 Gratis-Trades für Neukunden

Bei BISON zahlst du normalerweise für jeden Kauf oder Verkauf von Aktien und ETFs eine feste Orderprovision von 1,99 Euro. Bei der Herbstaktion entfällt diese Gebühr für 200 Trades. Das Kontingent teilt sich auf zwei Monate auf: 100 Gratis-Trades gibt es im Oktober, weitere 100 im November. Wenn du das ganze Kontingent nutzt, sparst du also bis zu 398 Euro Ordergebühren.

Mitmachen können Neukunden, die sich zwischen dem 15. Oktober und dem 15. November 2026 erstmals für den Wertpapierhandel verifizieren. BISON nennt diesen Schritt Wertpapier-KYC (Know Your Customer). Aktien und ETFs kannst du bei BISON nur mit Wohnsitz in Deutschland handeln. Zwei Punkte gehen aus der Aktionsbeschreibung nicht klar hervor: ob auch bestehende Kryptokunden mitmachen können, die den Wertpapierhandel erst jetzt freischalten, und wie lange die Gratis-Trades gültig bleiben. Prüfe beides vor der Anmeldung in den Aktionsbedingungen in der App.

Viele Depotaktionen bieten eine einmalige Prämie oder eine Gratisaktie. Bei BISON sparst du dagegen bei jeder einzelnen Order, bis das Kontingent aufgebraucht ist. Davon profitierst du vor allem, wenn du mehrere Positionen aufbauen willst.

Was das BISON Depot bietet

BISON gehört zur Gruppe Börse Stuttgart und ist vor allem für den Handel mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen bekannt. Inzwischen kannst du in derselben App mehr als 2.500 Aktien und ETFs handeln, und zwar montags bis freitags von 7:30 bis 22 Uhr. Eine Depotgebühr fällt nicht an. Das Verrechnungskonto für den Wertpapierhandel führt die Sutor Bank. Du zahlst Geld per SEPA-Überweisung ein.

Auch nach der Aktion bleiben die Kosten übersichtlich: Du zahlst 1,99 Euro pro Trade, egal ob du für 200 oder für 20.000 Euro kaufst. Einige Neobroker verlangen allerdings nur 1 Euro oder weniger pro Order. Außerdem kannst du bei BISON laut Briefing nur ganze Stücke handeln, also keine Bruchteile einer Aktie. Sparpläne bewirbt BISON auf seiner Website derzeit nur für Kryptowährungen.

Auch ohne Orderprovision trägst du das volle Kursrisiko. Außerdem können beim Kauf und Verkauf Spreads anfallen. Das ist der Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs. Die Gratis-Trades sollten dich deshalb nicht dazu verleiten, häufiger zu handeln, als es zu deiner Strategie passt.

So bekommst du die Gratis-Trades

Registriere dich in der BISON App.

Schalte den Wertpapierhandel frei und verifiziere deine Identität bis zum 15. November 2026.

Zahle per SEPA-Überweisung Geld auf dein Verrechnungskonto ein.

Handle Aktien oder ETFs. Für 200 Trades entfällt die Orderprovision.

Wie sicher sind deine Wertpapiere?

Deine Aktien und ETFs gelten rechtlich als Sondervermögen. Wenn die depotführende Bank pleitegeht, gehören die Wertpapiere also weiterhin dir. Guthaben auf dem Verrechnungskonto schützt die gesetzliche Einlagensicherung bis 100.000 Euro pro Kunde.

Nicht für jeden das passende Angebot?

Wenn du nur einmal einen ETF kaufst und ihn viele Jahre hältst, bringen dir 200 Gratis-Trades wenig. Planst du regelmäßige ETF-Sparpläne, Bruchstückhandel oder möglichst niedrige Kosten pro Order, lohnt sich ein Blick auf andere Anbieter. Im onvista Brokervergleich findest du Depots mit unterschiedlichen Stärken. Suchst du ein Depot für dein Kind, hilft dir der Kinderdepot-Vergleich weiter.

Fazit: Viel Spielraum für den Depotstart

Mit 200 Trades ohne Ordergebühr gehört die Herbstaktion von BISON* zu den umfangreicheren Neukundenangeboten für Depots. Besonders interessant ist sie, wenn du in den kommenden Wochen ohnehin mehrere Aktien oder ETFs kaufen willst. Danach sind die regulären 1,99 Euro pro Order zwar einfach kalkulierbar, aber nicht die günstigsten am Markt. Wichtig ist, dass du den Wertpapierhandel bis zum 15. November 2026 freischaltest.