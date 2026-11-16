Das Wichtigste in Kürze Bitcoin hat wichtige Unterstützungen inklusive 200-Wochen-Trend gebrochen, als Nächstes drohen 57.000 bis 60.000 Dollar, im schlimmsten Fall 50.000.

Der Nvidia-Schock, steigende Zinsen, Kapitalabflüsse, das Anthropic-IPO und der Binance-Hack belasten den Kurs

Das Stablecoin-Angebot ist in 30 Tagen um 17,1 Milliarden Dollar geschrumpft, und Bitcoin-ETFs haben in zwei Wochen 2,3 Milliarden Dollar verloren

Bitcoin-Investoren werden in diesem Zyklus einmal mehr auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Der Absturz der letzten Woche hat sämtliche Errungenschaften seit dem Ausbruch im Sommer wieder zunichte gemacht.

Sowohl die Unterstützungszone im Bereich zwischen 76.000 und 73.000 Dollar, auf deren Ebene auch das Bullmarket-Supportband aus einfachem 20-Wochen-Trend und exponentiellen 21-Wochen-Trend verläuft, als auch der 200-Tage-Trend knapp darunter konnten nicht als Unterstützung halten.

Quelle: Alexander Mayer/Tradingview

Ein weiterer Rückschlag: Auch der 200-Wochen-Trend konnte den Kurssturz nicht abfedern. Der Kurs ist im Wochentief deutlich unter die Marke gefallen, die in Bitcoin-Bärenmarktphasen traditionell als Indikator dafür gilt, dass der Kurs sich in der Nähe des Zyklus-Bodens befindet.

Folgt jetzt ein neues Tief?

Das aktuelle Chartbild wirft damit die Frage neu auf, ob Bitcoin seinen Boden in diesem Zyklus bereits gefunden hat.

Die Phase zwischen Juni und August, in der der Kurs sich entlang seines 200-Wochen-Trends festigen konnte, schien nach dem starken Ausbruch als Bodenbildungsphase plausibel.

Der deutliche neue Einbruch unter den 200-Wochen-Trend stellt das infrage und eröffnet zunächst einen erneuten Test des Unterstützungsbereichs zwischen 57.000 und 60.000 Dollar als mögliches Szenario.

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Bitcoin: Nächster Halt 50.000 Dollar?

Sollte Bitcoin auch die Unterstützungszone zwischen 57.000 und 60.000 Dollar nachhaltig unterschreiten, könnte sich die Korrektur in Richtung 50.000 Dollar ausweiten. Wer dieses Szenario erwartet, kann mit dem Bitcoin Short-Turbo von CMC Markets (WKN: CMC9GK) gehebelt auf fallende Kurse setzen.

Eine schnelle Rückeroberung der gebrochenen Unterstützungszone würde die Short-These hingegen schwächen. Der Hebel verstärkt auch Verluste; erreicht oder überschreitet der maßgebliche Referenzkurs die Knock-out-Schwelle, droht ein Totalverlust.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Warum steht Bitcoin unter Druck?

Die Causa Nvidia hat in der letzten Woche die Märkte ordentlich durchgeschüttelt. Bitcoin unterliegt grundsätzlich einer engen Korrelation mit Tech-Werten. Diese tritt zwar nicht konsistent auf, doch ein Marktereignis wie das in der letzten Woche reicht aus, um eine entsprechende Wirkung zu entfalten. Immerhin gilt Jensen Huang als einer der Hauptcharaktere der KI-Story.

Kleine Randnotiz: Im Krypto-Sektor gilt es mittlerweile gewissermaßen als Tradition, dass am Ende eines Zyklus ein „Hauptcharakter“ die Bühne verlassen muss - Das Wunderkind und FTX-Gründer Sam Bankman-Fried (sein Stern ging 2022 im Finale des damaligen Krypto-Winters unter), Alex Mashinsky (Celsius Network, wurde 2025 zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt) oder Binance-Gründer Changpeng Zhao (2024 zu einer Haftstrafe von vier Monaten in den USA verurteilt, mittlerweile abgesessen) sind nur die prominentesten von noch deutlich mehr Beispielen.

Nun hat es mit dem Ex-Nvidia-Boss das erste Gesicht im KI-Sektor getroffen. Ein Zeichen für das Ende des KI-Bärenmarktes oder für den Beginn? Das kann nur die Zeit zeigen.

Den Grund für den jüngsten Bitcoin-Absturz nur bei Nvidia zu suchen, wäre jedoch zu einfach. Zum einen besteht der Kursdruck in beiden Sektoren bereits seit Beginn des vierten Quartals – Nvidia war nur der jüngste Ausreißer nach unten. Zum anderen liefert das Makro-Bild aktuell keinen Rückenwind für die Kryptowährung. Die jüngsten Inflationszahlen sind höher ausgefallen als vom Markt erwartet. Das schränkt den geldpolitischen Spielraum der Federal Reserve weiter ein. Eine Zinserhöhung im Dezember gilt als ausgemacht.

Laut CME Fedwatchtool rechnen mehr als zehn Prozent des Marktes sogar mit einem großen Zinsschritt. Die Zinsen an den Anleihemärkten sind zudem wieder deutlich nach oben geklettert. Die Zinsen zweijähriger US-Anleihen liegen wieder über 4,8 Prozent, die der zehnjährigen über 5,1 Prozent. Das schmälert die Attraktivität renditeloser Assets wie Bitcoin.

Grundsätzlich hat sich das Narrativ am Markt erneut verschoben. Im dritten Quartal haben die stark – und vor allen Dingen schnell - gestiegenen Anleihezinsen den Fokus wieder auf die Schuldenproblematik der USA und die Frage nach der langfristigen Finanzierbarkeit gelenkt. Obwohl auf den ersten Blick kontraintuitiv hat das den Investmentcase für Bitcoin als alternatives Schutz-Asset gestärkt. Ein außer Kontrolle geratener Anleihemarkt erhöht die Wahrscheinlichkeit einer geldpolitischen Intervention und damit die Zufuhr neuer Liquidität in die Märkte.

Von einer Normalisierung an den Anleihemärkten kann man weiterhin nicht sprechen, die grundsätzliche Problematik besteht weiterhin. Doch die Märkte hatten in der Zwischenzeit andere Dinge, denen sie ihre Aufmerksamkeit widmen konnten: der KI-Boom, die Midterms, Quartalsberichte – sozusagen „aus den Augen, aus dem Sinn“.

Das hat Bitcoin aus dem Fokus gerückt, wie man auch anhand der Marktdaten feststellen kann: Laut Glassnode-Daten schrumpfte das Stablecoin-Angebot innerhalb von 30 Tagen zuletzt um 17,1 Milliarden Dollar – so stark wie seit Juni 2022 nicht mehr. Stablecoins dienen vielen Anlegern als liquide Reserve für Kryptokäufe. Werden sie gegen Dollar eingelöst, verlässt potenzielle Kaufkraft das Ökosystem.

Auch das Spot-Handelsvolumen auf dezentralen Börsen ging in den letzten sechs Wochen um etwa 18 Prozent zurück. Nicht zuletzt zeigen es auch die ETFs: in den letzten zwei Wochen haben die Bitcoin-ETF-Märkte gut 2,3 Milliarden Dollar Netto-Abflüsse verzeichnet.

Gleichzeitig steht mit dem Anthropic-IPO ein weiterer Blockbuster an, der viel Kapital auf sich ziehen möchte. Der vorläufige Emissionsprospekt nennt eine Preisspanne von 70 bis 78 Dollar für 825 Millionen angebotene Aktien. Am oberen Ende entspräche das einem Emissionsvolumen von rund 64 Milliarden Dollar. Denkbar ist, dass einige Marktteilnehmer entsprechend Kapital umschichten, um sich für eine Positionierung vorzubereiten. Vor dem SpaceX Börsengang konnte man Ähnliches beobachten.

Nicht zuletzt hatte der Krypto-Sektor in den letzten Wochen aber auch mit internen Problemen zu kämpfen. Die Sicherheitsvorfälle häufen sich in diesem Jahr wieder. Die Kryptobörse Binance hat im bisher größten Hack der Krypto-Geschichte 6,3 Milliarden Dollar an Kundengeldern verloren. Das stärkt nicht gerade die Reputation des Sektors und der Anlageklasse.

Wie geht es für Bitcoin weiter?

Insgesamt bleibt es ein Spiel aus Angebot und Nachfrage. Aktuell wird Bitcoin von den Anlegern wieder nicht nur links liegen gelassen, sondern für glänzendere Objekte der Begierde verkauft. KI bleibt vorerst der heiße Trade, mit Anthropic als neuem Spielzeug, auch wenn die Frage nach der Finanzierbarkeit der schönen neuen KI-Welt im Hintergrund lauter wird.

Charttechnisch besteht nun durchaus die Gefahr, dass der Bärenmarkt sich noch einmal von seiner hässlichen Seite zeigen und die Hoffnungen auf das Juni-Tief als tatsächliches Zyklus-Tief zunichtemachen wird. Kursziele in Richtung 50.000 Dollar sind denkbar, sollte die Unterstützung im Bereich zwischen 57.000 und 60.000 Dollar nicht halten. Am Ende kommt es darauf an, ob Bitcoin für den Markt wieder attraktiver werden kann. Das kann bereits dadurch passieren, dass die Kryptowährung stark überverkaufte Signale zeigt.

Langfristig bleibt der Investmentcase aus meiner Sicht intakt. Die Frage nach der Refinanzierbarkeit der Staatschulden, des KI-Booms und, seien wir ehrlich, der ganzen Finanzwelt, ist zwar aktuell wieder in den Hintergrund gerückt. Das wird aber nicht ewig so bleiben, da die Probleme im Hintergrund nicht verschwinden.

Solange die Bereitschaft für eine konventionelle Lösung der Schuldenproblematik nicht erkennbar ist, bleibt die Druckerpresse das wahrscheinlichste Szenario. Deswegen betrachte ich persönlich niedrigere Bitcoin-Kursstände weiterhin als Kaufgelegenheit.

Denken Sie langfristig!

50.000 Dollar im Blick: Das Bitcoin-Short-Szenario mit CMC Markets

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Nach dem Bruch des 200-Wochen-Trends rückt die Unterstützungszone zwischen 57.000 und 60.000 Dollar in den Fokus. Sollte Bitcoin auch diesen Bereich nachhaltig verlieren, ergibt sich für kurzfristig orientierte, risikobereite Trader eine Short-Idee mit einem möglichen Kursziel bei 50.000 Dollar. Voraussetzung für dieses weitergehende Abwärtsszenario ist ein bestätigter Bruch der Unterstützung. Ein bloßer Test der Zone reicht dafür nicht aus.

Mit dem Open End Turbo Short auf Bitcoin (USD) von CMC Markets (WKN: CMC9GK) lässt sich eine solche Abwärtsbewegung gehebelt abbilden.

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden sieben von zehn Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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