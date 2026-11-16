Bundesbank-Vize Mauderer: EU muss resilienter werden Beziehung zu China stärken

Berlin, 16. ⁠Nov (Reuters) - Angesichts des scharfen globalen Wettbewerbs muss Europa nach Ansicht der Bundesbank resilienter werden und zugleich seine Beziehungen zu Handelspartnern wie China stärken. Mehr Widerstandsfähigkeit müsse nicht zulasten der internationalen Zusammenarbeit gehen, betonte ‌Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Mauderer am Montag auf einer Fachkonferenz in Frankfurt. Dabei gelte es, Möglichkeiten für Handel und Investitionen zu bewahren und ⁠auszubauen. Europa ⁠und China hätten nicht immer dieselben Perspektiven oder Prioritäten. Angesichts unterschiedlicher Wirtschaftsstrukturen und Gegebenheiten sei dies nur natürlich: "Doch Unterschiede sollten den Dialog fördern, nicht verhindern."

Die deutsche Industrie hält "Dialog allein" jedoch für nicht ausreichend und fordert von der EU, Handelsschutzinstrumente wirksamer einzusetzen. Konkret ‌müssten Werkzeuge gegen Dumping und unfaire Subventionen ‌schneller, unbürokratischer und einheitlicher greifen. Mauderer betonte, offene Märkte, transparente Regeln und fairer Wettbewerb lägen sowohl im Interesse Chinas als auch Europas. Dies ⁠erfordere einen verlässlichen Marktzugang und faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen auf beiden ‌Seiten.

UNGLEICHGEWICHTE IM HANDEL

Sie verwies in ⁠ihrer Rede auch auf die bestehenden Ungleichgewichte im deutsch-chinesischen Handel: Im vorigen Jahr beliefen sich die deutschen Importe aus China demnach auf rund 177 Milliarden Euro, während die Exporte ‌in die Volksrepublik nur etwa ⁠81 Milliarden Euro erreichten. Überdies seien ⁠die deutschen Ausfuhren nach China in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen – zwischen 2022 und 2025 um fast ein Viertel.

Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich jüngst in einer Grundsatzrede in Singapur für eine deutlich engere Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien ausgesprochen. Er warnte zugleich vor einer vollständigen wirtschaftlichen Abkopplung von China. Er betonte jedoch, es gehe um den Abbau "ungesunder, einseitiger Abhängigkeiten".

(Bericht von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)