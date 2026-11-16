China: Treffen von Xi mit Trump und Putin von "wegweisender Bedeutung"

Peking/Manila, 16. ⁠Nov (Reuters) - China hat das geplante Treffen von Staatschef Xi Jinping mit US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin als von "wegweisender Bedeutung" bezeichnet. Das Außenministerium in Peking verwies ‌darauf, dass die für Donnerstag geplante Begegnung das erste persönliche Zusammenkommen der drei Präsidenten in dieser Konstellation sei. ⁠Es soll ⁠in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Shenzhen am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) stattfinden.

Die drei Staatschefs würden sich eingehend über die Sicherung des Weltfriedens und die Förderung der strategischen Stabilität austauschen, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, ‌Mao Ning, vor Journalisten in Peking. ‌Angesichts der aktuellen globalen Lage trügen China, Russland und die USA eine besondere Verantwortung bei der Bewältigung internationaler Herausforderungen. Eine ⁠verstärkte Kommunikation sowie die Beilegung von Differenzen lägen im Interesse ‌aller drei Staaten. Einzelheiten zur ⁠konkreten Tagesordnung des Treffens nannte die Sprecherin nicht.

Trump hatte angekündigt, das Thema atomare Rüstungskontrolle bei einem Treffen anzusprechen. China ist allerdings bislang der Ansicht, dass ‌die USA und Russland wegen ⁠ihrer weitaus größeren Arsenale direkt ⁠miteinander verhandeln sollten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte am Montag am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in der philippinischen Hauptstadt Manila, sollte es bei dem Treffen bei diesem Thema Fortschritte geben, seien die Vereinten Nationen bereit, die Bemühungen zur atomaren Abrüstung zu unterstützen.

(Bericht von Reuters in Peking, geschrieben von Christian Götz, redigiert von ⁠Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)