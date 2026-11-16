DAX auf Rekordhoch, Bitcoin im freien Fall – jetzt entscheidet Nvidia!

Der DAX knackt erstmals 27.000 Punkte, Silber verliert rund 60 Prozent seit seinem Hoch und Bitcoin kämpft um die 60.000-Dollar-Marke. Während deutsche Aktien neue Rekorde feiern, herrscht an anderen Finanzmärkten Alarmstimmung. Gleichzeitig legt AMD innerhalb einer Woche um beeindruckende 18,9 Prozent zu, während Nvidia vor seinen mit Spannung erwarteten Quartalszahlen unter Druck steht.

Zünden die Nvidia-Zahlen die nächste KI-Rally oder droht ein erneuter Ausverkauf? Im aktuellen Wochenausblick analysieren wir die entscheidenden Kursmarken bei DAX, Nasdaq, Gold und Bitcoin sowie die Aussichten für Nvidia, AMD, Broadcom, Tesla, Apple, Microsoft, Oracle, Rocket Lab und Strategy. Erfahren Sie, welche Chancen und Risiken die neue Börsenwoche bereithält!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an





👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



