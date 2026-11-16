DAX®-Kursindex - Neues Allzeithoch!

Regelmäßig analysieren wir an dieser Stelle auch den DAX®-Kursindex. Die Analyse der deutschen Standardwerte ohne Berücksichtigung der Dividenden liefert oftmals einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn. Eine extrem wichtige Rolle spielt weiterhin der Aufwärtstrend seit Herbst 2022 (akt. bei 9.351 Punkten). In diesem Jahr hat sich der DAX®-Kursindex seit dem Frühjahr immer wieder mit dieser Trendlinie auseinandergesetzt. Da der Trend bisher verteidigt wurde, gelang dem Aktienbarometer jüngst auch der Spurt über die historischen Rekordstände bei 9.716/9.743 Punkten. Das neue Allzeithoch (9.856 Punkte) und der damit verbundene Vorstoß in „uncharted territory“ sorgen deshalb für ein erneutes, prozyklisches Kaufsignal. Im kurzfristigen Tagesbereich liegt zudem eine klassische „Tasse-Henkel-Formation“ vor. Rein rechnerisch hält dieses Kursmuster ein Anschlusspotenzial von 650 Punkten bereit, sodass perspektivisch sogar fünfstellige Notierungen realistisch sind. Auf der Unterseite fungiert indes der angeführte Aufwärtstrend als eine erste Unterstützung. Das jüngste „swing low“ in Form des Oktobertiefs bei 9.049 Punkten ist aus charttechnischer Sicht sogar von einer deutlich größeren Bedeutung. Letzteres prädestiniert diese Rückzugsmarke als strategische Absicherung.

DAX®-Kursindex (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®-Kursindex

Quelle: LSEG, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.