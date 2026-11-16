Dax leicht im Plus – Chipaktien unter Druck

Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. In der ersten Handelsstunde am Montag stieg der deutsche Leitindex um 0,1 Prozent auf 26.780 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom vergangenen Donnerstag, als der Dax kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte.

Der MDax verlor am Montagmorgen 0,1 Prozent auf 30.663 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht abwärts.

Die Aktienmärkte fieberten bereits den Quartalszahlen von Nvidia am Dienstag nach Börsenschluss entgegen, stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest: "Es ist gut möglich, dass bis dahin eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrscht." Ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden. KI-Zugpferd Nvidia steht angesichts seiner Führungskrise noch mehr im Fokus als ohnehin schon. An den asiatischen Börsen waren Technologie-Aktien zum Wochenstart spürbar unter Druck.

Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison aber grundsätzlich optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial. Für Kursschwankungen könnte aber die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Abhängig von der Lage im Nahen Osten bleiben die zuletzt zurückgekommenen Ölpreise.

Europäische Chipwerte folgen schwachen Vorgaben

Aktien aus dem europäischen Chip- und KI-Bereich folgen am Montag der internationalenr Schwäche. Im Nachgang der New Yorker Nasdaq, die am Freitag nachgegeben hatte, waren die technologielastigen Börsen in Japan und Südkorea zu Wochenbeginn wieder mit kräftigen Verlusten aufgefallen. Der Marktexperte Stephen Innes sprach von einem spürbaren "Technologie-Kater".

Der Kurs von SK Hynix etwa war in Seoul um fast acht Prozent abgesackt. Den Verlusten schließen sich Aktien des deutschen Vertreters Infineon ein Stück weit an, indem sie im frühen Xetra-Handel um bis zu 2,5 Prozent fielen, ihr Minus nach einer Stunde aber auf rund ein Prozent eingrenzten. Auch die Aktien des Ausrüsters Aixtron lagen 1,4 Prozent im Minus. Der Kurs von STMicroelectronics sank in Paris um ein Prozent.

Mit Spannung wird in dieser Woche im Tech-Sektor auf den Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic geschaut. "Der Börsengang wird unter anderem ein wichtiger Stimmungsindikator für den sogenannten KI-Trade sein", glaubt der Analyst Kyle Rodda von Capital.com. Für Unsicherheit sorge außerdem die Situation bei Nvidia. In Zeiten der Führungskrise nach dem Rücktritt des Chefs Jensen Huang bekommen die Geschäftszahlen des Chipriesen, die am Dienstag nach US-Börsenschluss anstehen, noch mehr Aufmerksamkeit.

"Durch die Absetzung von Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel", glaubt Rodda. Marktteilnehmer müssten nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel, der durch das Ausscheiden ausgelöst werden könnte. Verbündete von Huang arbeiten laut der "Financial Times" an Plänen für seine Rückkehr.

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