Dax nahezu unverändert erwartet – Techwerte schwächeln

Für den Dax geht es zum Wochenauftakt wohl wenig bewegt weiter. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung des Xetra-Handels auf 26.755 Punkte, was wenige Zähler über seinem Freitags-Schlusskurs liegt.

Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Leitindex kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Die Themen Ölpreis, Geopolitik und der Megatrend Künstliche Intelligenz bleiben maßgeblich. Letzteres wegen dem Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic und der Resultate von Nvidia.

Diese bekommen in Zeiten der Führungskrise bei dem Chipriesen noch mehr Aufmerksamkeit. Der Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial.

USA: Coca-Cola mit Rekordhoch

Verkäufe von Aktien aus der Halbleiterbranche haben am Freitag das Bild an der Wall Street und der Nasdaq-Börse geprägt. Investoren trieb die Sorge um, dass die Turbulenzen rund um das KI-Schwergewicht Nvidia politischen Druck auf die gesamte Chip-Branche zur Folge haben könnte. Der nicht zuletzt von Halbleiteraktien dominierte Nasdaq 100 fiel um 1,2 Prozent. Für die Börsenwoche stand aber ein Plus von 3,6 Prozent.

Deutlich besser hielten sich vor dem Wochenende die Papiere der "Old Economy". Anleger schichteten aus Technologiewerten in Konsumtitel um. Das verhalf beispielsweise den Aktien von Coca-Cola zu einem Rekordhoch. Der Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich mit einem Plus von 0,1 Prozent stabil. Auf Wochensicht bringt er es auf plus gut zwei Prozent. Der S&P 500 verlor 0,4 Prozent. Hier sind die großen Technologiewerte schwerer gewichtet als im Dow.

Asien: Uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Technologiewerte schwächelten weiter. Der Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsende 2,4 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten in China gab um 1,2 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,5 Prozent zulegte.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 59.662 - 2,42 Prozent Hang Seng 23.748 + 0,47 Prozent CSI 300 3.967 - 1,22 Prozent Kospi 5.082 - 3,93 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 122,00 + 0,12 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,38 + 0,002 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,14 - 0,014 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 95,79 Dollar - 0,05 Dollar WTI 88,67 Dollar + 0,11 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR FRIEDRICH VORWERK AUF 115 (110) EUR - 'BUY'

- CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR DHL GROUP AUF 63 (62) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 44,50 (44,30) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EON AUF 22,50 (24) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RHEINMETALL AUF 1350 (2100) EUR - 'BUY'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR RWE AUF 74 (75) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERG MATERIALS AUF 282 (286) EUR - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BECHTLE AUF 40 (38) EUR - 'NEUTRAL'

- ODDO BHF HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 570 (560) EUR - 'NEUTRAL'

(mit Material von dpa-AFX)

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