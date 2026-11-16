Dax tritt auf der Stelle - Nvidia und Anthropic im Blick

Frankfurt, 16. ⁠Nov (Reuters) - Nach dem Rekordlauf der vergangenen Woche halten sich die Dax-Anleger vorerst mit Aktienkäufen zurück. Für Nervosität sorgte am Montag vor allem die Erwartung wichtiger Termine in den kommenden ‌Tagen. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung knapp im Plus bei 26.772,11 Punkten. Bei den Einzelwerten flogen vor ⁠allem Halbleiterwerte ⁠aus den Depots: Infineon, Aixtron und Siltronic büßten jeweils rund zwei Prozent ein.

Mit den Geschäftszahlen des US-Chipriesen Nvidia am Dienstag und dem voraussichtlichen Börsengang des KI-Entwicklers Anthropic am Donnerstag stehe der Risikoappetit der Anleger im Technologiesektor vor ‌einer Feuerprobe, sagte Chefanalyst Timo Emden ‌vom Broker CapTrader. "Durch die Absetzung von Nvidia-Chef Jensen Huang steht nun noch mehr auf dem Spiel: Marktteilnehmer müssen nicht nur ⁠die Fundamentaldaten des Unternehmens einordnen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel", ‌erläuterte Kyle Rodda, Analyst bei ⁠Capital.com.

Über all diesen Entwicklungen schwebe zusätzlich weiterhin das Zinsthema in den USA, sagte CMC-Markets-Chefanalyst Andreas Lipkow. Die jüngsten Inflationsdaten hätten die Hoffnungen auf eine baldige ‌Entspannung der Geldpolitik deutlich ⁠gedämpft. Zugleich bleibe die Lage ⁠im Nahen Osten angespannt. Damit wachse die Gefahr, dass sich der Inflationsdruck länger halte als gedacht und die US-Notenbank Fed ihre restriktive Geldpolitik fortsetzen müsse. "Umso größere Aufmerksamkeit dürfte heute Abend die Rede von Fed-Chef Kevin Warsh erhalten", sagte Lipkow. Warsh wird auf einer Konferenz des Fed-Regionalbezirks von San Francisco sprechen.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)