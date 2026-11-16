DAX trotzt schwachen internationalen Vorgaben zum Wochenstart
Zum Wochenauftakt zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein verhaltener Handelsstart ab. Der DAX handelt leicht höher nahe an seinem Rekordhoch. International überwiegen dagegen die negativen Vorzeichen. Während der breite US-Markt vorbörslich leichter tendiert, fällt die Schwäche bei Technologiewerten deutlicher aus. Auch in Japan geraten Aktien kräftig unter Druck.
Makroökonomischer Überblick
Der Wochenbeginn fällt konjunkturseitig vergleichsweise ruhig aus. Entsprechend richtet sich der Blick stärker auf geopolitische Risiken und die Entwicklung am Ölmarkt. Im weiteren Wochenverlauf stehen unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze und das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf der Agenda.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Uniper rückt mit seinem heutigen Kapitalmarkttag in den Mittelpunkt. Zusätzlich beschäftigt der geplante Verkauf der Bundesbeteiligung die Anleger. Medienberichten zufolge soll RWE gemeinsam mit KKR für Uniper geboten haben, inzwischen aber aus dem Verkaufsprozess ausgeschieden sein.
Evotec startet vorbörslich leicht fester in die Woche. Der Wirkstoffforscher erhält von der Gates Foundation einen weiteren Zuschuss über 2,9 Millionen US-Dollar. Die Förderung läuft über drei Jahre und soll den Einsatz humanrelevanter Technologien bei der frühzeitigen Sicherheitsbewertung neuer Wirkstoffkandidaten unterstützen.
Unter Druck stehen dagegen deutsche Halbleiterwerte. Die Schwäche asiatischer Technologietitel belastet zum Wochenstart unter anderem Infineon, Aixtron, Suss Microtec und Siltronic. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag bleibt die Nervosität im Technologiesektor erhöht.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG6TJE
|1,711
|28440,314692 Punkte
|15,75
|Open End
|DAX®
|Bull
|HC1BE1
|10,64
|16126,897649 Punkte
|2,52
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8L74
|24,29
|24331,923081 Punkte
|11,17
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN43WG
|38,81
|22874,76799 Punkte
|6,95
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN4ER6
|35,97
|23159,916505 Punkte
|7,5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Space Exploration Technologies Corp.
|Call
|UR4416
|0,49
|165,00 USD
|7,19
|13.01.2027
|E.ON SE
|Call
|UR3171
|0,7
|22,00 EUR
|8,40
|14.09.2027
|SAP SE
|Call
|UR393U
|0,89
|280,00 EUR
|5,97
|15.09.2027
|Moderna Inc.
|Call
|UR2E51
|4,83
|250,00 USD
|2,43
|16.06.2027
|Nvidia Corp.
|Call
|UG8451
|2,44
|180,00 USD
|3,23
|19.01.2028
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Rheinmetall AG
|Long
|UR4RNL
|2,68
|714,892436 EUR
|15
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UR4S17
|15,28
|584,177896 USD
|4
|Open End
|Aurubis AG
|Short
|UN6ZKH
|11,64
|184,901854 EUR
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UR4URC
|15,58
|28875,849713 Punkte
|30
|Open End
|Nasdaq-100®
|Long
|UN8XK2
|4,10
|22370,034819 Punkte
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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