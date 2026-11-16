DAX trotzt schwachen internationalen Vorgaben zum Wochenstart

Zum Wochenauftakt zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt ein verhaltener Handelsstart ab. Der DAX handelt leicht höher nahe an seinem Rekordhoch. International überwiegen dagegen die negativen Vorzeichen. Während der breite US-Markt vorbörslich leichter tendiert, fällt die Schwäche bei Technologiewerten deutlicher aus. Auch in Japan geraten Aktien kräftig unter Druck.

Makroökonomischer Überblick

Der Wochenbeginn fällt konjunkturseitig vergleichsweise ruhig aus. Entsprechend richtet sich der Blick stärker auf geopolitische Risiken und die Entwicklung am Ölmarkt. Im weiteren Wochenverlauf stehen unter anderem die US-Einzelhandelsumsätze und das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf der Agenda.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Uniper rückt mit seinem heutigen Kapitalmarkttag in den Mittelpunkt. Zusätzlich beschäftigt der geplante Verkauf der Bundesbeteiligung die Anleger. Medienberichten zufolge soll RWE gemeinsam mit KKR für Uniper geboten haben, inzwischen aber aus dem Verkaufsprozess ausgeschieden sein.

Evotec startet vorbörslich leicht fester in die Woche. Der Wirkstoffforscher erhält von der Gates Foundation einen weiteren Zuschuss über 2,9 Millionen US-Dollar. Die Förderung läuft über drei Jahre und soll den Einsatz humanrelevanter Technologien bei der frühzeitigen Sicherheitsbewertung neuer Wirkstoffkandidaten unterstützen. Unter Druck stehen dagegen deutsche Halbleiterwerte. Die Schwäche asiatischer Technologietitel belastet zum Wochenstart unter anderem Infineon, Aixtron, Suss Microtec und Siltronic. Vor den Nvidia-Zahlen am Dienstag bleibt die Nervosität im Technologiesektor erhöht.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG6TJE 1,711 28440,314692 Punkte 15,75 Open End DAX® Bull HC1BE1 10,64 16126,897649 Punkte 2,52 Open End DAX® Bull UN8L74 24,29 24331,923081 Punkte 11,17 Open End DAX® Bull UN43WG 38,81 22874,76799 Punkte 6,95 Open End DAX® Bull UN4ER6 35,97 23159,916505 Punkte 7,5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Space Exploration Technologies Corp. Call UR4416 0,49 165,00 USD 7,19 13.01.2027 E.ON SE Call UR3171 0,7 22,00 EUR 8,40 14.09.2027 SAP SE Call UR393U 0,89 280,00 EUR 5,97 15.09.2027 Moderna Inc. Call UR2E51 4,83 250,00 USD 2,43 16.06.2027 Nvidia Corp. Call UG8451 2,44 180,00 USD 3,23 19.01.2028

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Rheinmetall AG Long UR4RNL 2,68 714,892436 EUR 15 Open End Micron Technology, Inc. Long UR4S17 15,28 584,177896 USD 4 Open End Aurubis AG Short UN6ZKH 11,64 184,901854 EUR 3 Open End Nasdaq-100® Short UR4URC 15,58 28875,849713 Punkte 30 Open End Nasdaq-100® Long UN8XK2 4,10 22370,034819 Punkte 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.11.2026; 12:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.