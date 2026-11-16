Dax verteidigt Unterstützungszone nach Rekordhoch

Dax Unterstützungen: 26.720 intraday 26.690 altes Rekordhoch Dax Widerstände: 26.800 intraday 26.900 Erholungslevel Freitag

Dax Rückblick

Nach dem neuen Allzeithoch bei 27.000 Punkten am vergangenen Donnerstag setzte beim Dax eine Konsolidierung ein. Die psychologisch wichtige Rekordmarke löste deutliche Gewinnmitnahmen aus, die den Index bis an die ehemalige Rekordzone zwischen 26.665 und 26.700 Punkten führten. So schloss der Index den Freitag bei 26.750 Punkten, einem Minus von 22 Punkten beziehungsweise 0,1 Prozent, ab. Eine nachhaltige Rückkehr in Richtung 27.000 Punkte blieb aus, jedoch verbuchte der Index auf Wochensicht einen Gewinn von rund 3,6 Prozent.

An der Wall Street setzte sich die Schwäche der Technologiewerte fort. Der Nasdaq 100 verlor 1,2 Prozent auf 27.944 Punkte, während der S&P 500 um 0,4 Prozent auf 7.562 Punkte nachgab. Der Dow Jones hielt sich mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 52.348 Punkte deutlich besser. Besonders Halbleiterwerte wie AMD, Broadcom und Nvidia standen unter Verkaufsdruck. Gleichzeitig belasteten steigende Anleiherenditen und die anhaltenden Unsicherheiten über die weitere Zinspolitik der Fed nach den gestiegenen Erzeugerpreisen.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeigt sich seit dem Rücksetzer vom Donnerstag eine seitwärts gerichtete Handelsspanne. Die Unterstützungszone zwischen 26.665 und 26.700 Punkten wurde mehrfach erfolgreich getestet. Auf der Oberseite begrenzt der Bereich zwischen 26.800 und 26.850 Punkten bislang die Erholung.

Zum Wochenstart setzt sich diese Schiebezone fort. Gegen 10:15 Uhr notiert der Dax bei rund 26.756 Punkten und damit nahezu unverändert gegenüber dem jüngsten Handelsniveau und dem Schlusskurs vom Freitag. Die Käufer verteidigen weiterhin das alte Allzeithoch, während die Dynamik für einen erneuten Angriff auf die Marke von 27.000 Punkten fehlt.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, in welche Richtung der Dax seine aktuelle Handelsspanne verlässt. Ein nachhaltiger Anstieg über 26.850 Punkte könnte eine Erholung bis 26.900 und anschließend 27.000 Punkte ermöglichen. Erst oberhalb des jüngsten Rekordhochs wäre mit einer Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends in Richtung 27.100 Punkte zu rechnen.

Fällt der Index dagegen unter 26.665 Punkte, drohen weitere Gewinnmitnahmen bis 26.550 und anschließend 26.400 Punkte. Darunter rückt die noch offene Kurslücke zwischen rund 26.270 und 26.380 Punkten wieder in den Fokus. Die negativen US-Futures am Montagmorgen sprechen zunächst für eine zurückhaltende Eröffnung an der Wall Street. Damit bleibt die Verteidigung der Unterstützungszone um 26.690 Punkte besonders wichtig.