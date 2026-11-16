Deutschland plant Abschiebezentrum in Ruanda - SPD übt scharfe Kritik

Berlin, 16. Nov (Reuters) - ⁠Deutschland und vier weitere europäische Staaten wollen abgelehnte Asylbewerber künftig in ein Abschiebezentrum in Ruanda bringen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trefft sich dazu am Montag in Wien mit Vertretern aus Österreich, Griechenland, Dänemark und den Niederlanden, um die Pläne vorzustellen. Angaben von Diplomaten zufolge haben sich die Länder bereits auf den ostafrikanischen Staat als ersten Standort ‌für einen sogenannten "Return Hub" außerhalb der Europäischen Union geeinigt. Dorthin sollen abgelehnte Asylbewerber gebracht werden, die nicht in ihre Herkunftländer abgeschoben werden können.

In der SPD stieß das Vorhaben auf scharfe Kritik. Die Pläne des ⁠Innenministers seien mit ⁠der SPD nicht abgestimmt, sagten die Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir dem "Tagesspiegel". Rückführungen müssten grundsätzlich in die Herkunftsländer erfolgen oder in Staaten, zu denen die Menschen einen Bezug hätten. Den Abgeschobenen drohten in Ruanda willkürliche Inhaftierung und Folter. Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler kritisierte zudem die Kosten des im Bundeshaushalt 2027 vorgesehenen Modellprojekts. "20 Millionen Euro für 40 Plätze für ganz Deutschland", sagte er. Dies löse das Grundproblem nicht, zumal ‌im vergangenen Jahr 24.000 Menschen außer Landes gebracht worden seien. Zudem ‌werfe die Zusammenarbeit mit einem Diktator viele Fragen auf.

Die Pläne sind Teil der Bemühungen in Europa, die Zahl der Abschiebungen zu erhöhen und die irreguläre Migration einzudämmen. Befürwortern zufolge soll die Aussicht auf eine Überstellung in ein Drittland Migranten ⁠davon abhalten, Schleppern viel Geld für die gefährliche Reise nach Europa zu zahlen. Das Vorhaben folgt auf ‌die Verabschiedung der neuen EU-Rückführungsverordnung, die solche Zentren ermöglicht. Anders ⁠als bei dem inzwischen aufgegebenen Ruanda-Plan Großbritanniens soll das neue Modell nur für Migranten gelten, die alle rechtlichen Möglichkeiten für einen Verbleib in der EU ausgeschöpft haben. Asylverfahren sollen dort also vorerst nicht laufen.

Dennoch gilt das Vorhaben als rechtlich umstritten. Es wird erwartet, dass Menschen, die ‌dorthin abgeschoben werden sollen, klagen werden. Die Gruppe der fünf ⁠Staaten hatte angekündigt, dass bis Ende des ⁠Jahres ein Vertrag mit einem Land außerhalb der EU gechlossen werde. Erste Abschiebungen dorthin solle es dann 2027 geben.

Ruanda hat sich in den vergangenen Jahren als Ziel für Migranten positioniert, die westliche Länder ausweisen wollen. Präsident Paul Kagame wird international für den Wiederaufbau des Landes nach dem Völkermord von 1994 gelobt. Menschenrechtsorganisationen werfen seiner Regierung jedoch die Unterdrückung politischer Gegner sowie die Unterstützung der Rebellengruppe M23 im benachbarten Kongo vor. Der Europarat hatte bereits im Juli vor erheblichen Menschenrechtsrisiken bei Abschiebezentren gewarnt. Großbritannien hatte seine eigenen Pläne für Abschiebungen nach Ruanda fallen gelassen, nachdem das Oberste Gericht des Landes das Vorhaben ⁠2023 für rechtswidrig erklärt hatte. Damals sollten allerdings auch Asylverfahren dorthin ausgelagert werden.

(Bericht von: Markus Wacket, Amina Ismail; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)