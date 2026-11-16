- von Markus Wacket ⁠und Amina Ismail und Alexandra Schwarz-Goerlich

Wien/Berlin, 16. Nov (Reuters) - Deutschland, Österreich und drei weitere EU-Staaten nehmen konkrete Verhandlungen mit Ruanda über die Errichtung eines Abschiebezentrums für abgelehnte Asylbewerber auf. Ziel sei es, rasch eine Vereinbarung zu erzielen und 2027 erste ausreisepflichtige Migranten in das ostafrikanische Land zu bringen, teilten die fünf Staaten am Montag mit. Auch Dänemark, Griechenland und die Niederlande sind an dem Vorhaben beteiligt. Das Zentrum ("Return Hub") soll Menschen aufnehmen, die wegen fehlender Pässe ‌oder fehlender Bereitschaft der Herkunftsländer nicht abgeschoben werden können. Sowohl die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als auch Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) machten deutlich, dass damit die Migration insgesamt gebremst werden solle.

"Wir stoßen an Grenzen, wenn Herkunftsländer nicht kooperieren oder wo abgelehnte Asylbewerber nicht ausreichend kooperieren", sagte ⁠Dobrindt in Wien. Derzeit ⁠zahlten Migranten etwa 10.000 bis 20.000 Euro an Schleuser für den gefährlichen Weg über das Mittelmeer – verbunden mit dem Versprechen, mangels funktionierender Rückführungen in den europäischen Asyl- und Sozialsystemen bleiben zu können. "Diese Logik zu durchbrechen, die Menschen davon abzuhalten, auf diesen gefährlichen Weg, für den sie unglaublich hohe Summen bezahlen müssen, zu gehen, das ist ein Wesenskern auch einer solchen Vereinbarung", sagte Dobrindt. "Das heißt, da gehört einfach auch Abschreckung mit dazu."

Auch Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hob diese Signalwirkung hervor: Wer illegal in die EU einreise, könne nicht mehr glauben, einfach bleiben zu können. "Wenn wir also über den ‌Umfang sprechen, ist die wichtigste Zahl diejenige, die wir nie sehen werden, weil sie ‌sich hoffentlich gar nicht erst auf den Weg nach Europa machen." Österreichs Bundeskanzler Christian Stocker sprach von einem "historischen Paradigmenwechsel in der europäischen Migrationspolitik", Innenminister Gerhard Karner von einem wichtigen Beitrag, um das Geschäftsmodell von Schleppern zu zerschlagen.

DOBRINDT: KEINE MASSENCAMPS, SONDERN OFFENE EINRICHTUNG

Zugleich dämpfte Dobrindt Erwartungen an eine schnelle Umsetzung und sprach von einem "dicken ⁠Brett, das zu bohren ist". Abschließende Aussagen über Zahlen oder Kosten seien noch nicht möglich. Die Gruppe der fünf Staaten hat Dobrindt mit Unterstützung ‌der EU-Kommission Gespräche mit mehreren Drittstaaten geführt und ist dabei mit Ruanda ⁠am weitesten. Es gehe nicht darum, "dass jetzt Massencamps aufgebaut werden", sagte Dobrindt. Geplant sei eine offene Einrichtung mit der Chance auf Ausbildung und Arbeitsaufnahme.

Ruandas Innenminister Vincent Biruta bestätigte in Wien, dass die Überstellten nicht in einem Lager festgehalten, sondern in die Gesellschaft integriert werden sollten. Gemeinsam mit den Partnerländern werde an Entwicklungsprogrammen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungszentren gearbeitet: "Es ist also eine Win-win-Lösung. Sie profitieren ‌von diesen Programmen, aber unsere eigene Bevölkerung profitiert von demselben Programm." Das UN-Flüchtlingshilfswerk ⁠UNHCR und die Internationale Organisation für Migration (IOM) sind dem ⁠Bundesinnenministerium zufolge beratend in die Gespräche eingebunden.

Die fünf europäischen Staaten hatten sich im Januar 2026 bei einem Treffen auf Zypern zusammengeschlossen, um das Vorhaben voranzutreiben. Die rechtliche Grundlage für derartige Zentren hatte die EU vor einigen Monaten mit der neuen Rückführungsverordnung geschaffen.

RECHTLICHE BEDENKEN UND KRITIK AUS DER SPD

Dennoch gilt das Vorhaben als rechtlich umstritten. Es wird erwartet, dass Menschen, die dorthin abgeschoben werden sollen, klagen werden. Der Vorstoß stieß zudem in der SPD auf scharfe Kritik. Die Pläne des Innenministers seien mit der SPD nicht abgestimmt, sagten die Abgeordneten Rasha Nasr und Hakan Demir dem "Tagesspiegel". Sie warnten, dass den Abgeschobenen in Ruanda willkürliche Inhaftierung und Folter drohten.

Ruanda hatte sich zuletzt mehrfach als Partner für solche Abkommen angeboten. Die Bundesregierung erklärte, das Land sei zahlreichen internationalen Übereinkommen beigetreten, darunter wichtigen UN-Konventionen zu Menschenrechten, Flüchtlingsrechten und dem Verbot von Folter. ⁠Der Europarat hatte im Juli dennoch vor Menschenrechtsrisiken bei solchen Zentren gewarnt. Großbritannien hatte seine eigenen Pläne für Abschiebungen nach Ruanda fallen gelassen, nachdem das Oberste Gericht des Landes das Vorhaben 2023 für rechtswidrig erklärt hatte. Damals sollten allerdings auch laufende Asylverfahren dorthin ausgelagert werden.

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