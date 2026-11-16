Devisen: Mehrtägige Talfahrt drückt Euro auf tiefsten Stand seit April 2025

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine anhaltende Talfahrt hat dem Euro am Montag den tiefsten Stand seit April vergangenen Jahres eingebrockt. Im New Yorker Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1005 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1014 (Freitag: 1,1052) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9079 (0,9048) Euro gekostet.

Als größten Belastungsfaktor sah Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen die deutlich gestiegenen Erwartungen für die US-Zinsen - "ausgelöst durch festere Inflationsdaten und zahlreiche falkenhafte Äußerungen aus den Reihen des (Offenmarktausschusses) FOMC", der bei der US-Notenbank Fed die Leitzinsen festlegt.

Auf der anderen Seite hätten dem Euro die zeitweise verbesserten Zinserwartungen nicht geholfen, so die Expertin weiter. "Die Sorgen um Frankreichs Staatsfinanzen lasten auf dem Euro, und zwar offenbar so stark, dass die Gemeinschaftswährung selbst von günstigeren Zinsaussichten kaum profitieren kann." An den Finanzmärkte gilt als so gut wie sicher, dass die Währungshüter sowohl in Washington als auch in Frankfurt im Dezember an der Zinsschraube drehen werden./jsl/gl/he