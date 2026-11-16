Dobrindt verteidigt Pläne für Return Hubs in Ruanda

WIEN (dpa-AFX) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat Pläne für ein Abschiebezentrum in Ruanda verteidigt. "Return Hubs bieten einen positiven Ansatz für Menschen ohne Bleiberecht und ohne Perspektive in Europa, deren Herkunftsstaaten bei Rückführungen nicht kooperieren", erklärte der CSU-Politiker nach Gesprächen mit Österreich, Dänemark, Griechenland, den Niederlanden sowie Ruanda in Wien.

Zuvor hatte der österreichische Kanzler Christian Stocker mitgeteilt, dass schon 2027 ein Abschiebezentrum in dem ostafrikanischen Land in Betrieb genommen werden solle. Dort sollen ausreisepflichtige abgelehnte Asylbewerber untergebracht werden, die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihre Herkunftsländer zurückkehren können.

Dobrindt erinnerte daran, dass solche Return Hubs gerade im EU-Recht ermöglicht worden seien: "Wir brauchen so eine Möglichkeit, um eine funktionierende Migrationspolitik durchzusetzen", sagte der CSU-Politiker. Die Pläne würden im Einklang mit deutschem Recht, mit den Menschenrechten und in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen umgesetzt.

Die Gespräche mit Ruanda seien am weitesten fortgeschritten, sagte Dobrindt. Er sei dankbar, dass Ruanda sie mit den Europäern führe. Es gehe darum, die Migrationspolitik mit einer Rückkehrpolitik zu ergänzen, und zwar in Partnerschaft mit Drittländern.

Die Pläne der EU-Staaten seien im Übrigen "nicht im Ansatz vergleichbar" mit einem gescheiterten Asylprojekt Großbritanniens mit Ruanda, sagte der Bundesinnenminister. Das Vereinigte Königreich habe beabsichtigt, Asylverfahren auszulagern. Die EU-Staaten wollten hingegen eine Perspektive für Asylbewerber schaffen, die in Europa erfolglos Verfahren durchlaufen und hier keine Perspektive hätten./vsr/DP/he