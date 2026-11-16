Emmi Gruppe erhält zwei Super-Gold-Medaillen für Premium-Käsespezialitäten

Die World Cheese Awards sind einer der bedeutendsten Käsewettbewerbe der Welt. Jährlich bewertet eine renommierte internationale Jury mehrere Tausend Käse aus zahlreichen Ländern. Die erneuten Auszeichnungen bestätigen die anhaltende Stärke des Premium-Käsegeschäfts der Emmi Gruppe und die erfolgreiche Verbindung von regionalem Käsehandwerk, langjähriger Tradition und hoher Qualitätsorientierung.



Ricarda Demarmels, CEO der Emmi Gruppe, sagt: «Guter Käse braucht Wissen, Geduld und viel Gespür. Diese Auszeichnungen sind eine besondere Anerkennung für unsere Mitarbeitenden, die dieses Handwerk jeden Tag leben und weiterentwickeln. Ihre Leidenschaft macht den Unterschied – und den schmeckt man.»



Ausgezeichnete Qualität und Handwerkskunst

Die ausgezeichneten Käsespezialitäten stammen aus Produktionsstandorten der Emmi Gruppe in der Schweiz sowie den Niederlanden und zeigen die Vielfalt des Portfolios von Emmi. Zu den prämierten Spezialitäten zählen unter anderem Kaltbach Käse aus der Schweiz, allen voran der «Kaltbach Appenzeller», der die Super-Gold-Medaille erhielt. In der natürlichen Sandsteinhöhle im Luzerner Hinterland reifen die Laibe unter der sorgfältigen Pflege der Höhlenmeister und entwickeln ihren unverwechselbaren Geschmack.



Bei Studer ist die Leidenschaft für feinste Käsekreationen tief verwurzelt. In der Thurgauer Käserei treffen Ideenreichtum, traditionelles Handwerk und moderne Technik aufeinander. Aus diesem Zusammenspiel entstand der mit Super-Gold ausgezeichnete Käse «Vieux Suisse».



Die Auszeichnungen an den World Cheese Awards 2026 zeigen die Breite und Stärke des Premium-Käseportfolios der Emmi Gruppe und würdigen das tägliche Engagement der Mitarbeitenden an den verschiedenen Standorten.



Die Auszeichnungen der Emmi Gruppe im Überblick