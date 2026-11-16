Energiekonzern Uniper präsentiert neue Ergebnisziele

Düsseldorf, 16. ⁠Nov (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper will seine Geschäfte mit Milliardeninvestitionen ausbauen. Uniper wolle bis Anfang der 2030er-Jahre rund sechs Milliarden Euro in Wachstumsprojekte investieren, teilte ​das Unternehmen am Montag ​anlässlich seines Capital Markets Day mit. Ein Schwerpunkt liege im Neubau von Gaskraftwerken und ‌Umrüstungen. Hinzu kämen Investitionen in Solarenergie, Onshore-Wind, Batteriespeicher sowie ​Pumpspeicherprojekte und Kapazitätserweiterungen bestehender Wasserkraftanlagen. Uniper will mit seinen Standorten auch vom KI-Boom und dem Ausbau von ⁠Rechenzentren profitieren.

Vor ⁠der geplanten Reprivatisierung warb die ehemalige E.ON-Kraftwerkstochter mit der Aussicht auf steigende Gewinne um die Gunst der Anleger. Uniper erwartet für 2026 einen bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Adjusted Ebitda) von 1,1 bis 1,3 Milliarden Euro, 2025 hatte Uniper 1,1 Milliarden Euro eingefahren. Für 2027 peilt das Management 1,2 bis 1,5 Milliarden ‌Euro an. Mittelfristig strebt Uniper ein Adjusted Ebitda von ‌1,2 bis 1,6 Milliarden Euro an. Wachstumsprojekte würden zu ​zentralen Ertragsträgern und für zusätzliche Wertschöpfung sorgen.

INVESTITIONEN MÜSSEN LANGFRISTIGEN WERT SCHAFFEN

"Wir verfügen über eine hochwertige Asset-Basis im Zentrum des europäischen ⁠Energiesystems, und unser bestehendes Portfolio liefert bereits jetzt Ergebniswachstum", betonte Vorstandschef Michael Lewis. Uniper ‌gehe von einer Position der Stärke in ⁠seine nächste Phase. "Jeder Baustein unserer Strategie soll Wert freisetzen." Der Aufsichtsrat hatte Lewis kürzlich vorzeitig für weitere fünf Jahre bis Ende Oktober 2031 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er ist seit 2023 Chef des Düsseldorfer Konzerns.

Der Bund sondiert derzeit ‌die Möglichkeiten für die geplante Reprivatisierung ⁠des größten deutschen Gaskonzerns. Infrage kommt sowohl ⁠ein Verkauf als auch ein Börsengang. Insidern zufolge sind noch mehrere Bieter im Rennen. Hierzu gehöre unter anderem ein Konsortium um den kanadischen Investor Brookfield . Auch der norwegische Energiekonzern Equinor habe weiterhin Interesse. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg ist auch der britische Versorger Centrica weiter dabei.

Der Bund hatte Uniper in der Energiekrise 2022 verstaatlicht und damit vor einer drohenden Pleite bewahrt. Die EU-Kommission hatte zur Auflage gemacht, dass der Bund bis Ende 2028 seine Beteiligung auf höchstens ​25 Prozent ⁠plus eine Aktie reduziert.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert ​von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich ​bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)