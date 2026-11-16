EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

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CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings



16.11.2026 / 16:24 CET/CEST

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Düsseldorf, 16.11.2026

– CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("

CECONOMY

") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern.

Mitteilende Person:

Lisa Kopp

Head of Legal Corporate, M&A, Finance

+49 (0)841 6341278

lisa.kopp@mediamarktsaturn.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CECONOMY AG Kaistr. 3 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)211 5408-7222 Fax: +49 (0)211 5408-7005 E-Mail: fabienne.caron@ceconomy.de Internet: www.ceconomy.de ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/ Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51 EQS News ID: 2436028

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