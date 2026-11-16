EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

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EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

16.11.2026 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 16.11.2026

– CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("

CECONOMY

") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern.

Mitteilende Person:

Lisa Kopp

Head of Legal Corporate, M&A, Finance

+49 (0)841 6341278

lisa.kopp@mediamarktsaturn.com

Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon:+49 (0)211 5408-7222
Fax:+49 (0)211 5408-7005
E-Mail:fabienne.caron@ceconomy.de
Internet:www.ceconomy.de
ISIN:DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN:725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code:5299001X9L42HXEBCZ51
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