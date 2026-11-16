EQS-Adhoc: NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

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EQS-Ad-hoc: NORDWEST Handel AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

16.11.2026 / 18:18 CET/CEST
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NORDWEST Handel AG: Weitere Mitglieder des Vorstandes

Dortmund, 16.11.2026

Der Aufsichtsrat der NORDWEST Handel AG hat mit Beschluss vom heutigen Tag, neben den bestehenden Vorstandsmitgliedern Herrn Jörg Axel Simon, Herrn Michael Rolf und Herrn Thorsten Sega, Herrn Dennis Kollmann mit Wirkung ab dem 01.01.2027 und Frau Martina Novotny mit Wirkung ab dem 01.04.2027 für eine jeweilige Amtszeit von 3 Jahren zu weiteren Mitgliedern des Vorstandes der Gesellschaft bestellt. Frau Martina Novotny wird auch die Position des CEO wahrnehmen.

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:NORDWEST Handel AG
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Telefon:+49 231 2222-3001
Fax:+49 231 2222-3099
E-Mail:ir@nordwest.com
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ISIN:DE0006775505
WKN:677550
Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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