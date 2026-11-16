EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



16.11.2026 / 14:36 CET/CEST

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Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q4

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q4

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Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 23 30625 Hannover Deutschland Internet: www.tuigroup.com LEI Code: 529900SL2WSPV293B552

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