EQS-AFR: TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: TUI AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
TUI AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

16.11.2026 / 14:36 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die TUI AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q4

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/de/investoren/veroeffentlichungen/finanzergebnisse?filter=fy26-q4

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 09.12.2026

Ort:

https://www.tuigroup.com/en/investors/publications/financial-results?filter=fy26-q4

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet:www.tuigroup.com
LEI Code:529900SL2WSPV293B552
Ende der MitteilungEQS News-Service

2435890 16.11.2026 CET/CEST

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