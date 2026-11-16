EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf
BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. November 2026 – Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurde eine Anzahl von 591.344 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

RückkauftagAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR)Börsenplatz
09.11.202690.31853,8986XETA
09.11.202621.07353,8741TQEX
09.11.202668.48353,8938CEUX
09.11.202617.76553,9365AQEU
10.11.202610.40754,0152XETA
10.11.20262.96253,9354TQEX
10.11.20269.57353,9721CEUX
10.11.20262.33153,9881AQEU
11.11.202614.58054,5079XETA
11.11.20267.55254,4809TQEX
11.11.202623.66354,4570CEUX
11.11.20264.20554,4699AQEU
12.11.2026105.36254,7630XETA
12.11.202627.82254,7696TQEX
12.11.202663.32054,7566CEUX
12.11.202611.92854,7926AQEU
13.11.202638.60054,5522XETA
13.11.202617.04354,5348TQEX
13.11.202647.58154,5439CEUX
13.11.20266.77654,5587AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.538.104 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt
Dr. Stefanie Wettberg
BASF Investor Relations
+49 621-60-48002
stefanie.wettberg@basf.com

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:BASF SE
Carl-Bosch-Straße 38
67056 Ludwigshafen
Deutschland
Internet:www.basf.com
LEI Code:529900PM64WH8AF1E917
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