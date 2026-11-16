EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf

BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 14:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Erwerb eigener Aktien – 15. Zwischenmeldung

Ludwigshafen – 16. November 2026 – Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurde eine Anzahl von 591.344 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der BASF SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 3. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. August 2026 mitgeteilt wurde.

Die Anzahl der täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse betragen:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Börsenplatz 09.11.2026 90.318 53,8986 XETA 09.11.2026 21.073 53,8741 TQEX 09.11.2026 68.483 53,8938 CEUX 09.11.2026 17.765 53,9365 AQEU 10.11.2026 10.407 54,0152 XETA 10.11.2026 2.962 53,9354 TQEX 10.11.2026 9.573 53,9721 CEUX 10.11.2026 2.331 53,9881 AQEU 11.11.2026 14.580 54,5079 XETA 11.11.2026 7.552 54,4809 TQEX 11.11.2026 23.663 54,4570 CEUX 11.11.2026 4.205 54,4699 AQEU 12.11.2026 105.362 54,7630 XETA 12.11.2026 27.822 54,7696 TQEX 12.11.2026 63.320 54,7566 CEUX 12.11.2026 11.928 54,7926 AQEU 13.11.2026 38.600 54,5522 XETA 13.11.2026 17.043 54,5348 TQEX 13.11.2026 47.581 54,5439 CEUX 13.11.2026 6.776 54,5587 AQEU

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von BASF SE veröffentlicht unter www.basf.com/aktienrueckkauf.

Das Gesamtvolumen der im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 3. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf eine Anzahl von 8.538.104 Aktien.

Der Erwerb der Aktien der BASF SE erfolgt durch eine von BASF SE beauftragte Bank über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra) sowie weitere Handelssysteme.

Kontakt

Dr. Stefanie Wettberg

BASF Investor Relations

+49 621-60-48002

stefanie.wettberg@basf.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BASF SE Carl-Bosch-Straße 38 67056 Ludwigshafen Deutschland Internet: www.basf.com LEI Code: 529900PM64WH8AF1E917

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