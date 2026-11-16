EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Beiersdorf Aktiengesellschaft / Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 – 28. Zwischenmeldung
Beiersdorf Aktiengesellschaft: Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

16.11.2026 / 15:03 CET/CEST
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Beiersdorf Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2026/2027 –

28. Zwischenmeldung

Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Die Beiersdorf Aktiengesellschaft gab am 6. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 den Beginn der 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 bekannt. Mit Bekanntmachungen vom 20. August 2026 sowie vom 28. Oktober 2026 teilte die Beiersdorf Aktiengesellschaft mit, dass diese 1. Tranche des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 jeweils erweitert wurde.

In der Zeit vom 9. November 2026 bis zum 13. November 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2026/2027 insgesamt 324.417 Aktien erworben.

Die Aktien wurden wie folgt erworben:

Aktienrückkaufprogramm 2026/2027

DatumAggregiertes Volumen
(Anzahl der Aktien)		Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz
09.11.202626.86184,4891XETA
09.11.20268.89684,6802TQEX
09.11.202618.28384,5131CEUX
09.11.202611.02284,5591AQEU
10.11.202627.75685,5057XETA
10.11.20267.79685,4373TQEX
10.11.202617.27285,5143CEUX
10.11.202611.47685,6238AQEU
11.11.202626.33884,5536XETA
11.11.20267.87084,5918TQEX
11.11.202618.27384,5968CEUX
11.11.202612.31984,7681AQEU
12.11.202627.82584,4638XETA
12.11.20269.63484,7285TQEX
12.11.202616.04684,5078CEUX
12.11.202611.53584,6775AQEU
13.11.202626.16084,3461XETA
13.11.20267.92784,3173TQEX
13.11.202619.41984,3448CEUX
13.11.202611.70984,2869AQEU

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der Beiersdorf Aktiengesellschaft veröffentlicht: https://www.beiersdorf.de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Das Gesamtvolumen der Aktien, die im Rahmen des Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworben wurden, beträgt 2.974.086 Stück.

Der Erwerb der Aktien wird durch ein von der Beiersdorf Aktiengesellschaft beauftragtes Kreditinstitut durchgeführt.

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Beiersdorf Aktiengesellschaft
Beiersdorfstraße 1 - 9
22529 Hamburg
Deutschland
Internet:www.Beiersdorf.com
LEI Code:L47NHHI0Z9X22DV46U41
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2435960 16.11.2026 CET/CEST

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