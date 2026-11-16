EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
16.11.2026 / 14:11 CET/CEST
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Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. November 2026
DHL AG, Bonn, Deutschland
WKN: 555200
ISIN: DE0005552004
Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.
Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:
|Datum
|zurückgekaufte Aktien (Stück)
|Durchschnittspreis (€)
|Kurswert Gesamt (€)
|Handelsplatz (MIC code)
|09.11.2026
|7.299
|58,4682
|426.759,39
|Xetra
|09.11.2026
|7.178
|58,5258
|420.098,19
|CBOE Europe (CEUX)
|09.11.2026
|2.619
|58,6374
|153.571,35
|Turquoise Europe (TQEX)
|09.11.2026
|1.704
|58,4025
|99.517,86
|Aquis Europe (AQEU)
|10.11.2026
|8.370
|58,7846
|492.027,10
|Xetra
|10.11.2026
|7.437
|58,7854
|437.187,02
|CBOE Europe (CEUX)
|10.11.2026
|1.710
|58,7431
|100.450,70
|Turquoise Europe (TQEX)
|10.11.2026
|1.196
|58,8033
|70.328,75
|Aquis Europe (AQEU)
|11.11.2026
|6.058
|59,4374
|360.071,77
|Xetra
|11.11.2026
|9.038
|59,4257
|537.089,48
|CBOE Europe (CEUX)
|11.11.2026
|1.711
|59,5127
|101.826,23
|Turquoise Europe (TQEX)
|11.11.2026
|1.694
|59,6247
|101.004,24
|Aquis Europe (AQEU)
|12.11.2026
|8.746
|60,6389
|530.347,82
|Xetra
|12.11.2026
|8.016
|60,6614
|486.261,78
|CBOE Europe (CEUX)
|12.11.2026
|702
|60,5850
|42.530,67
|Turquoise Europe (TQEX)
|12.11.2026
|672
|60,7142
|40.799,94
|Aquis Europe (AQEU)
|13.11.2026
|8.848
|60,5644
|535.873,81
|Xetra
|13.11.2026
|5.934
|60,6173
|359.703,06
|CBOE Europe (CEUX)
|13.11.2026
|2.370
|60,6359
|143.707,08
|Turquoise Europe (TQEX)
|13.11.2026
|1.002
|60,5671
|60.688,23
|Aquis Europe (AQEU)
|Gesamt
|92.304
|59,5840
|5.499.844,47
Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).
Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.439.119 Stück.
Kontakt:
Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000
Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DHL AG
|Charles-de-Gaulle-Straße 20
|53113 Bonn
|Deutschland
|Internet:
|www.group.dhl.com
|LEI Code:
|8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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