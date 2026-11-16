EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 14:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm

16. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datum zurückgekaufte Aktien (Stück) Durchschnittspreis (€) Kurswert Gesamt (€) Handelsplatz (MIC code) 09.11.2026 7.299 58,4682 426.759,39 Xetra 09.11.2026 7.178 58,5258 420.098,19 CBOE Europe (CEUX) 09.11.2026 2.619 58,6374 153.571,35 Turquoise Europe (TQEX) 09.11.2026 1.704 58,4025 99.517,86 Aquis Europe (AQEU) 10.11.2026 8.370 58,7846 492.027,10 Xetra 10.11.2026 7.437 58,7854 437.187,02 CBOE Europe (CEUX) 10.11.2026 1.710 58,7431 100.450,70 Turquoise Europe (TQEX) 10.11.2026 1.196 58,8033 70.328,75 Aquis Europe (AQEU) 11.11.2026 6.058 59,4374 360.071,77 Xetra 11.11.2026 9.038 59,4257 537.089,48 CBOE Europe (CEUX) 11.11.2026 1.711 59,5127 101.826,23 Turquoise Europe (TQEX) 11.11.2026 1.694 59,6247 101.004,24 Aquis Europe (AQEU) 12.11.2026 8.746 60,6389 530.347,82 Xetra 12.11.2026 8.016 60,6614 486.261,78 CBOE Europe (CEUX) 12.11.2026 702 60,5850 42.530,67 Turquoise Europe (TQEX) 12.11.2026 672 60,7142 40.799,94 Aquis Europe (AQEU) 13.11.2026 8.848 60,5644 535.873,81 Xetra 13.11.2026 5.934 60,6173 359.703,06 CBOE Europe (CEUX) 13.11.2026 2.370 60,6359 143.707,08 Turquoise Europe (TQEX) 13.11.2026 1.002 60,5671 60.688,23 Aquis Europe (AQEU) Gesamt 92.304

59,5840 5.499.844,47



Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom

10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.439.119 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg

EVP Investor Relations

Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: DHL AG Charles-de-Gaulle-Straße 20 53113 Bonn Deutschland Internet: www.group.dhl.com LEI Code: 8ER8GIG7CSMVD8VUFE78

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