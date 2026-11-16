EQS-CMS: DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: DHL AG / Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission
DHL AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 14:11 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntgabe gemäß Art 5 Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der Del. VO (EU) 2016/1052 der Kommission

Information zum Aktienrückkaufprogramm
16. November 2026

DHL AG, Bonn, Deutschland

WKN: 555200

ISIN: DE0005552004

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis einschließlich 13. November 2026 wurden insgesamt 92.304 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes der DHL AG erworben.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Datumzurückgekaufte Aktien (Stück)Durchschnittspreis (€)Kurswert Gesamt (€)Handelsplatz (MIC code)
09.11.20267.29958,4682426.759,39Xetra
09.11.20267.17858,5258420.098,19CBOE Europe (CEUX)
09.11.20262.61958,6374153.571,35Turquoise Europe (TQEX)
09.11.20261.70458,402599.517,86Aquis Europe (AQEU)
10.11.20268.37058,7846492.027,10Xetra
10.11.20267.43758,7854437.187,02CBOE Europe (CEUX)
10.11.20261.71058,7431100.450,70Turquoise Europe (TQEX)
10.11.20261.19658,803370.328,75Aquis Europe (AQEU)
11.11.20266.05859,4374360.071,77Xetra
11.11.20269.03859,4257537.089,48CBOE Europe (CEUX)
11.11.20261.71159,5127101.826,23Turquoise Europe (TQEX)
11.11.20261.69459,6247101.004,24Aquis Europe (AQEU)
12.11.20268.74660,6389530.347,82Xetra
12.11.20268.01660,6614486.261,78CBOE Europe (CEUX)
12.11.202670260,585042.530,67Turquoise Europe (TQEX)
12.11.202667260,714240.799,94Aquis Europe (AQEU)
13.11.20268.84860,5644535.873,81Xetra
13.11.20265.93460,6173359.703,06CBOE Europe (CEUX)
13.11.20262.37060,6359143.707,08Turquoise Europe (TQEX)
13.11.20261.00260,567160.688,23Aquis Europe (AQEU)
Gesamt92.304
 		59,58405.499.844,47
 		 

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Unternehmenswebseite veröffentlicht (https://group.dhl.com/de/investoren/aktie/aktienrueckkauf.html).

Das Gesamtvolumen der im Rahmen des Aktienrückkaufprogrammes im Zeitraum vom
10. August 2026 bis einschließlich 13. November 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 3.439.119 Stück.

Kontakt:

Martin Ziegenbalg
EVP Investor Relations
Tel. +49 (0) 228 189 63000

Diese Mitteilung stellt, unabhängig von der Jurisdiktion, weder ganz oder teilweise ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar.

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DHL AG
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Deutschland
Internet:www.group.dhl.com
LEI Code:8ER8GIG7CSMVD8VUFE78
Ende der MitteilungEQS News-Service

2435696 16.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Deutsche Post

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen