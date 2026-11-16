EQS-CMS: GEA Group Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

GEA Group Aktiengesellschaft: Aktienrückkauf 2026/2027 – Erste Tranche

Mitteilung gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. b, Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Aktienrückkauf – 14. Zwischenbericht

Im Zeitraum vom 09.11.2026 bis einschließlich 13.11.2026, wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms der GEA Group Aktiengesellschaft 46.700 Aktien zurückgekauft. Der Beginn der ersten Tranche des Aktienrückkaufprogramms wurde am 10. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekanntgegeben.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen / Aktienanzahl Gewichteter Durchschnittskurs (EUR)

09.11.2026 XETRA 12.500 69,3631

10.11.2026 XETRA 100 71,9705

11.11.2026 XETRA 100 72,8355

12.11.2026 XETRA 20.000 70,0080

13.11.2026 XETRA 14.000 70,6528

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen werden auf der Website der GEA Group Aktiengesellschaft veröffentlicht: (https://www.gea.com/de/investors/share-information/share-buyback).



Der Rückkauf der Aktien der GEA Group Aktiengesellschaft erfolgt durch ein von der GEA Group Aktiengesellschaft beauftragtes unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und/oder ein multilaterales Handelssystem.

Düsseldorf, 16.11.2026

GEA Group Aktiengesellschaft