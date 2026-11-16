EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 11:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052



Erwerb eigener Aktien – 11. Zwischenmeldung



Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis 13. November 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 1.110.832 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 31. August 2026, gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 für den 1. September 2026 mitgeteilt wurde.



Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:



Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs Handelsplatz 09.11.2026 330.395 €41,9222 XETA 10.11.2026 125.000 €41,8655 XETA 11.11.2026 298.205 €41,5334 XETA 12.11.2026 200.000 €41,0616 XETA 13.11.2026 157.232 €40,8398 XETA



Die Geschäfte sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht:

https://group.mercedes-benz.com/investoren/aktie/aktienrueckkauf/



Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs im Zeitraum vom 1. September 2026 bis 13. November 2026 (jeweils einschließlich) erworbenen Aktien beläuft sich auf 9.069.690 Aktien.



Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut.

Stuttgart, 16. November 2026

Mercedes-Benz Group AG

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Mercedes-Benz Group AG Mercedesstrasse 120 70372 Stuttgart Deutschland Internet: https://group.mercedes-benz.com LEI Code: 529900R27DL06UVNT076

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