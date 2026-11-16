EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf
RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

16.11.2026 / 10:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Schlussmeldung Rückkauf

Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Belegschaftsaktienrückkauf am 5. Oktober 2026 begonnen und am 12. November 2026 beendet. Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 313.424 Aktien zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 57,9111 €. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von
EUR 18.150.719,08 (ohne Nebenkosten) erworben.

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 38.424 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

DatumHandelsplatzAggregiertes Volumen
(Stück Aktien)		Gewichteter
Durchschnittskurs (€)		Aggregiertes Volumen (€)
9.11.2026XETR11.00058,3700 €642.070,00 €
10.11.2026XETR11.00058,6055 €644.660,50 €
11.11.2026XETR11.00058,8445 €647.289,50 €
12.11.2026XETR5.42458,9917 €319.970,98 €


Essen, 16. November 2026

RWE Aktiengesellschaft
Der Vorstand

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
45141 Essen
Deutschland
Internet:www.rwe.com
LEI Code:529900GB7KCA94ACC940
Ende der MitteilungEQS News-Service

2435512 16.11.2026 CET/CEST

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