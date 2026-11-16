EQS-CMS: RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: RWE Aktiengesellschaft / Aktienrückkauf

RWE Aktiengesellschaft: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



16.11.2026 / 10:35 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Belegschaftsaktienprogramm Deutschland 2026 – Schlussmeldung Rückkauf



Die RWE Aktiengesellschaft hat den durch Bekanntmachung vom 27. August 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Belegschaftsaktienrückkauf am 5. Oktober 2026 begonnen und am 12. November 2026 beendet. Im Zeitraum vom 5. Oktober 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 313.424 Aktien zurückerworben. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich EUR 57,9111 €. Insgesamt wurden eigene Aktien zu einem Gesamtpreis von

EUR 18.150.719,08 (ohne Nebenkosten) erworben.

Im Zeitraum vom 9. November 2026 bis zum 12. November 2026 wurden insgesamt 38.424 Aktien im Rahmen des deutschen Belegschaftsaktienprogramms der RWE Aktiengesellschaft erworben.

Die Aktien wurden durch ein von der Gesellschaft beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Börse wie folgt erworben:

Datum Handelsplatz Aggregiertes Volumen

(Stück Aktien) Gewichteter

Durchschnittskurs (€) Aggregiertes Volumen (€) 9.11.2026 XETR 11.000 58,3700 € 642.070,00 € 10.11.2026 XETR 11.000 58,6055 € 644.660,50 € 11.11.2026 XETR 11.000 58,8445 € 647.289,50 € 12.11.2026 XETR 5.424 58,9917 € 319.970,98 €



Essen, 16. November 2026

RWE Aktiengesellschaft

Der Vorstand

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