EQS-DD: ABO Energy GmbH & Co. KGaA: Petra Block-Bockholt, Kauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.11.2026 / 14:20 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Petra
|Nachname(n):
|Block-Bockholt
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Matthias
|Nachname(n):
|Bockholt
|Position:
|Gesellschafter der Komplementärin der ABO Energy GmbH & Co. KGaA
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
b) LEI
|529900BCUIZZOY4FXQ88
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005760029
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,2605 EUR
|117,225 EUR
|0,3505 EUR
|1.752,5 EUR
|0,37 EUR
|370,0 EUR
|0,3055 EUR
|1.191,45 EUR
|0,3605 EUR
|1.081,5 EUR
|0,3314 EUR
|331,4 EUR
|0,3055 EUR
|916,5 EUR
|0,3505 EUR
|175,25 EUR
|0,3505 EUR
|1.752,5 EUR
|0,3505 EUR
|1.051,5 EUR
|0,3005 EUR
|1.171,95 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,3332 EUR
|9.911,7750 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.11.2026; UTC+1
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Tradegate
|MIC:
|XGAT
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ABO Energy GmbH & Co. KGaA
|Unter den Eichen 7
|65195 Wiesbaden
|Deutschland
|Internet:
|https://www.aboenergy.com/
|LEI Code:
|529900BCUIZZOY4FXQ88
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
108010 16.11.2026 CET/CEST
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
PlusChartzeit Marktbericht 15.11.2026
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße