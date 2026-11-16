EQS-DD: CECONOMY AG: Convergenta Invest GmbH, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 14:22 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: Convergenta Invest GmbH

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jürgen
Nachname(n): Kellerhals
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
CECONOMY AG

b) LEI
5299001X9L42HXEBCZ51 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.ceconomy.de
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51

Ende der Mitteilung EQS News-Service

108012  16.11.2026 CET/CEST

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