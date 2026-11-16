EQS-DD: CECONOMY AG: Convergenta Invest GmbH, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.11.2026 / 14:22 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Convergenta Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jürgen Nachname(n): Kellerhals Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

CECONOMY AG

b) LEI

5299001X9L42HXEBCZ51

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007257503

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 4,60 EUR 85.100.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CECONOMY AG Kaistr. 3 40221 Düsseldorf Deutschland Internet: www.ceconomy.de LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51

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