EQS-DD: Einhell Germany AG: Michael Brunner, Kauf

EQS Group · Uhr
Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugenonvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 13:27 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Michael
Nachname(n):Brunner

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Einhell Germany AG

b) LEI

529900WKT7CENGR4UW29 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A40ESU3

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
66,90 EUR6.690,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
66,9000 EUR6.690,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:QUOTRIX
MIC:XDUS

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Einhell Germany AG
Wiesenweg 22
94405 Landau/Isar
Deutschland
Internet:www.einhell.com
LEI Code:529900WKT7CENGR4UW29
Ende der MitteilungEQS News-Service

108008 16.11.2026 CET/CEST

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Einhell

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Chartzeit Marktbericht 15.11.2026
Bleibt Nvidia dominant? Das ist die wichtigste Ratiogestern, 19:00 Uhr · onvista
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Der Ausverkauf am Aktienmarkt dürfte vorbei seingestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Investor über Mega-IPO
"Für die Anthropic-Gründer hat die Super-KI Priorität"14. Nov. · onvista
Alle Plus-Analysen