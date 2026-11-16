EQS-DD: PVA TePla AG: Dr. Myriam Jahn, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 17:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Dr.
Vorname:Myriam
Nachname(n):Jahn

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PVA TePla AG

b) LEI

5299002Y7DARXV2Y4R82 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0007461006

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
27,44 EUR19.208,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
27,4400 EUR19.208,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:XETRA
MIC:XETR

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:PVA TePla AG
Im Westpark 10-12
35435 Wettenberg
Deutschland
Internet:www.pvatepla.com
LEI Code:5299002Y7DARXV2Y4R82
Ende der MitteilungEQS News-Service

107998 16.11.2026 CET/CEST

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