EQS-DD: Semperit AG Holding: Richard Kelsey, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

16.11.2026 / 16:18 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Richard
Nachname(n):Kelsey

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Semperit AG Holding

b) LEI

529900PG9O7YFYX5UM88 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:AT0000785555

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
17,00 EUR809 Stück
17,10 EUR75 Stück
17,15 EUR995 Stück
17,05 EUR327 Stück
17,20 EUR75 Stück
17,25 EUR469 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
17,11 EUR2.750 Stück

e) Datum des Geschäfts

13.11.2026; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

16.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Semperit AG Holding
Am Belvedere 10
1100 Wien
Österreich
Internet:www.semperitgroup.com
LEI Code:529900PG9O7YFYX5UM88
Ende der MitteilungEQS News-Service

108032 16.11.2026 CET/CEST

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